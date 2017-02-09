هل حقاً كانت هناك حرب (6)

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بقلم: نوري العقبي

تم وقف “إطلاق النار” وترسيم الحدود –خطوط الهدنة- بين الدولة الحديثة إسرائيل التي قامت في الجزء الأكبر من فلسطين وبين الدول العربية في حينه سورية ولبنان والأردن وأكبر دولة عربية وهي مصر، والتي حكمت قطاع غزة حتى العام 1967، كما حكمت الأردن في الضفة الغربية أيضاً حتى ذلك الوقت.

وقد استقبلت جميع هذه الدول -وفيما بعد غيرها- المشردين من الوطن من المدن والقرى والبادية الفلسطينية.

أما من تبقى من أبناء هذا الشعب تحت حكم إسرائيل، فقد كانوا قلةً ولا يزيد عددهم عن العشرة بالمائة من مجموع أبناء الشعب الفلسطيني. وقد كانت هناك سياسة إسرائيلية مرسومة لتهجيرهم، وسياسة لتركيز السكان العرب في مناطق محددة بواسطة الحكم العسكري، والأمثلة على ذلك كثيرة، ومنها تهجير سكان مدينة المجدل، وهي مدينة عربية صناعية في حينه، وخاصةً في مجالي الغزل والنسيج. وقد خيّرتهم السلطات الإسرائيلية ما بين الهجرة إلى قطاع غزة أو إلى مدينتي اللد والرملة. وهكذا فُرغت مدينة المجدل تماماً من سكانها العرب الذين هاجر بعضهم إلى قطاع غزة، أما البعض الآخر فقد هاجر إلى مدينتي اللد والرملة واستقروا فيهما. وكذلك من تبقى من عشائر البدو أصحاب الأراضي الخصبة في النقب الغربي الشمالي، الذين هُجروا قسراً إلى المنطقة المعزولة تحت حكم السلطات العسكرية الذين بقوا فيها حوالي 18 عاماً وما زالوا يُقاسون من جراء ذلك حتى اليوم.

ثم إن عشيرة الهزيل في خربة زبالة جرت هناك محاولة لتهجيرها، لكن ذلك لم يتم بحكم الجوار مع كيبوتس شوفال الذي أقيم عام 1946 الذي قدمت له العشيرة كل عون على أساس الجيرة والاحترام. ففي بداية المناوشات حينما كان الكيبوتس محاصراً قدمت له العشيرة العون اللازم للحياة اليومية وحتى الدقيق، ولهذا السبب ربما وقف عضو الكيبوتس زئيف طاوبر مع أبناء عشيرة الهزيل حينما كان يتهددهم الخطر وكان السلاح مصوباً نحو رؤوسهم طيلة يومٍ كامل تحت أشعة الشمس الحارة في عام 1949، وذلك بأمرٍ من الحاكم العسكري الذي أمر بأن يتم تجميعهم بالقرب من بيت الشيخ، مما سبب للكثير منهم وخاصةً الشيوخ عدم القدرة على الصمود بعد أن تهددهم الخوف ومُنعوا ذلك اليوم من الجلوس. وكانت الأسلحة الرشاشة مصوبة نحو الجماهير، والجنود ينتظرون الأوامر. والحق يُقال أن هذا الكرب الشنيع لم يُرفع عن الجماهير إلا بفضل الله وعضو الكيبوتس “زئيف”.

لكن في ذلك الحين قُتل بعض الصبية من عشيرة الحاج حرب أبو رقيق حينما أطلق الجنود عليهم الرصاص وهم جالسون على بئر أبو رقيق، كما قام الجيش بحرق بيوت أبناء العشيرة التي هُجرت إلى الأردن.

وقد حدثني الشيخ سلمان قبل وفاته بسنين، كيف أن أحد أعضاء كيبوتس شوفال قتل حمار الشيخ بإطلاق النار عليه، وذلك بسبب دخوله إلى الأرض التي تعود في الأساس لأبناء عشيرته، والتي حُرّم عليهم دخولها بعد قيام دولة إسرائيل. هذا الحمار الذي كان وسيلةً لنقل الدقيق إلى الجيران في الكيبوتس، وذلك بعد طحنه في المطحنة التابعة للشيخ، وقد كان الجيران بأمس الحاجة لمثل هذه المساعدة بعد قطع السبل عليهم أثناء وجود الجيش المصري في منطقة الفالوجة وأسدود حتى البحر غرباً ومدينة الخليل شرقاً، حيث كانت الطرق إلى الجنوب مسدودة ولا يصل أي تموين للذين هم في حاجةٍ إليه من اليهود في المنطقة الجنوبية. واختتم الشيخ قصة مقتل حماره شيّال الدقيق للجيران بالقول: إن هؤلاء القوم لا يثمر عندهم المعروف، ولو صنعت ما صنعته لغيرهم في أيام مروا بها من كرب وضيق لم ينسوا أبداً. ولكن لو طبخنا الدهن في أكف أيدينا فلن ينفع عندهم.