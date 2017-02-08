ألارشيف / عرب النقب بين قدسية الأرض وإهمال الإنسان

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بقلم: د. سليمان الصانع – اللقية

انقسم سكان النقب قبل قيام إسرائيل مثل بقية سكان فلسطين في تلك الفترة إلى عدة أقسام من حيث ملكية الأرض.

القسم الأول: “الاقطاعيون” أي أصحاب مساحات شاسعة من الأرض.

القسم الثاني: أصحاب مساحات متوسطة.

القسم الثالث: أصحاب مساحات قليلة.

القسم الرابع: لا يملكون أرضاً.

وكانت ملكية الأرض تعكس مكانة اجتماعية معينة، فالأرض هي رأس المال، في المجتمعات الزراعية خاصة. وهذا بدوره كان له أثر كبير على شكل ونوعية العلاقات بين الأفراد والعائلات.

بعد قيام دولة إسرائيل وترحيل قرابة 90% من سكان النقب إلى الأردن وقطاع غزة والضفة الغربية بقي في النقب حوالي 15000 عربي… بعضهم بقي في مكان سكناه والبعض الآخر تم ترحيله إلى مناطق أخرى في النقب. وصودرت أراضي أهل النقب سواءً من رحل إلى الخارج أم من رحل في الداخل. كذلك صودرت الأراضي التي لا يملك أصحابها “طابو”.. وسنت الحكومة قوانين خاصة لمصادرة الأراضي.

وهنا لا أناقش قانونية مصادرة الأراضي أو عدم قانونيتها.. إنما أريد الدخول إلى تحليل التغيرات في المفاهيم الاجتماعية والعلاقات الفردية والعائلية التي يعيشها عرب النقب اليوم بعد أكثر من خمسين عام على النكبة.

عاش عرب النقب بعد قيام الدولة تحت حكم عسكري جائر في انقطاع تام عن بقية الشعب الفلسطيني ما يقارب عشرين عاماً. وكانوا يشكلون بقايا مجتمع. فقد دمر الترحيل مقومات الشعب وفرّق قيادته وبالتالي أفقد توازنه الفكري وشل إمكانياته في التفكير السليم واتخاذ القرار الملائم لتلك الظروف.. وكانت عملية التنقل بين المجتمعات ممنوعة إلا بتصريح من القيادة العسكرية.

بعد احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 انتقل الحكم العسكري إلى هناك. وهنا في النقب بدأت خطة “توطين البدو”، وكأن البدو لا وطن لهم، وتقرر إقامة بلدات، واليوم وبعد أكثر من 30 عاماً لا يزال أكثر من نصف سكان النقب في نفس الأوضاع منذ النكبة.. ولا شك أن عملية التوطين لم تعنِ التطور.

تم تخطيط مراكز بعد مشاورات أمنية ولم يؤخذ رأي السكان.. وكان أمن الدولة وتصفية أراضي النقب وحصر السكان في أماكن محدودة هو العامل المهم والأساس في كل برامج التوطين.. ولقد تم تخطيط رهط وتل السبع أولا ومن ثم عرعرة واللقية وحورة وكسيفة والشقيب… على أراضٍ يتبع قسم منها لسكان تم ترحيلهم عام 1948 والقسم الآخر لسكان لا يزالون يسكنونها أو يسكنون في مناطق قريبة منها.. ولم تتوصل السلطة لحل معهم… وقد عارض بعض أصحاب الاراضي السماح لأي إنسان ووافق بعضهم لجزء معين أن يقيموا بيوتاً لهم على أراضيهم.. وهكذا وجد سكان البلدات أنفسهم في وضع غريب…… فليس بإمكانهم شراء أرض من أصحاب الأراضي ولا من السلطة… والأمر الغريب أنه قبل قيام الدولة كان سكان فلسطين يبيعون ويشترون الأرض من بعضهم.. ولم يكن عيباً أو حراماً.. ولا أظن أني أبالغ إذا قلت إنه أسهل على بعض أصحاب الأرض أن يرى أبناء شعبه يهاجرون من الوطن من أن يبيعهم قليلاً من أرضه. وليس لهذا مثيل في باقي الشعوب وليس له مثيل في مناطق أخرى في فلسطين. ففي المثلث والجليل يبيع أبناء الشعب لبعضهم الأرض دون إحراج قبل وبعد قيام الدولة.. وكذلك في الضفة الغربية وقطاع غزة.. ولسنا بأكثر من سكان غزة تديناً ولا من سكان جنين وطنية.. ولا نتطاول على وعي سكان الجليل والمثلث.. فما هو السبب يا ترى؟؟؟.

كيف أصبحت حفنة الرمل أقدس من دم الإنسان؟؟

فلا قيمة للأرض بدون الإنسان..

وبالعامية يقولون “جنة بلا ناس ما بتنداس”.

أرى أن الأسباب التي أوصلتنا إلى هذا متعددة وأهمها نفسية. فخلال عشرات السنين ارتبط اصطلاح بيع الأرض بالخيانة، لأن بيع الأرض كان يعني بيع الأرض للحركة الصهيونية.. وكذلك ارتبطت ملكية الأرض بالمكانة الاجتماعية.. فلا غرابة والجهل عندنا جعلنا نساوي بين الذي يتجند في الجيش والذي يقبع في السجن لأسباب سياسية.. والجهل جعلنا نتزوج من أوروبا وأمريكا ولا نتزوج من أبناء شعبنا لأسباب طبقية وكلنا والحمد لله من رواد المساجد وحجاج بيت الله الحرام مسلمين على آخر طراز، فكيف لا يجعلنا الجهل نقدس الطين ونذل أكرم المخلوقات؟؟ هل بعد كل هذا نستغرب ما وصلنا إليه “.. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم”..

فهل نغير ما بأنفسنا؟؟؟وهل ننوي التغيير..؟؟

ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم

والسؤال المطروح ما العمل للخروج من هذه الحالة، أو ما هو الحل؟؟؟؟

برأيي أن الحل يتلخص في نقطتين:

الانطلاق من نقطة أن الإنسان أغلى ما تملك الأمم وهو في ظروفنا الخاصة يعتبر رأس المال الوحيد، فإذا ضاع فقد فقدنا الإنسان والأرض أما إذا حافظنا عليه فإن المستقبل لنا.. وكذلك الأرض…. وكون المواطن الفلسطيني لا يملك أرضاً – لا يعني هذا حرمانه من ملكية الأرض مستقبلا.

فليس من القانون البشري ولا السماوي منع بيع أرض على أساس عائلي أو عرقي. وعلى مدى التاريخ قامت الثورات الاجتماعية لمنع الاستغلال والاحتكار فأعادت تقسيم الثروات وخاصة ملكية الأرض. وعلى مستوى شعبنا الفلسطيني لم نسمع بأن الذين شاركوا في الثورة قديماً وحديثاً هم أصحاب الأراضي فقط.

فالوطن للجميع .. والذي باع أجزاء من فلسطين للحركة الصهيونية وسبب رحيل جزء من شعبه.. تساوى من حيث النتيجة مع الذين تسببوا في رحيلهم لأسباب أخرى.

لهذا، فالمفروض علينا في هذه المرحلة أن نترفّع إلى مستوى المسؤولية التاريخية وأن نكون بمستوى التحدي ونحن نرى كيف يتساوى اليهودي القادم إلى إسرائيل اليوم مع من قدموا قبل مائة عام… فهذا يحتم علينا أن نبيع من أرضنا لأبناء شعبنا دون خجل أو تردد ما دام الهدف تكاتف وصمود.. وكذلك يجب أن يتكاتف الجميع للضغط على السلطة لإيجاد حل مقبول مع أصحاب الأراضي.

والله غالب على أمره.