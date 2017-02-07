الطرق السرية للتحقيق البوليسي

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بقلم المحامي: علي سليم الهزيل

للشرطة وسائل متعددة لاستخلاص المعلومات من المشتبه بهم، من طرق تحقيق سرية وبعضها علنية. في هذا المقال سنستعرض طرق التحقيق السري.

* التصنت على الأجهزة الخليوية، عن طريق أخذ إذن من القاضي، وبتعاملٍ مع شركة الهواتف. تستعمل الطريقة في منع الإجرام العالمي، ومع مهربي المخدرات وغيرهم.

* طريقة التعقب للأشخاص، والمراقبة عن بُعد عن طريق سيارة أو أشخاص يبدون كأناسٍ طبيعيين لا يشتبه به.

* استعمال مخبرين (جواسيس)، يكونون عادةً من منطقة المشتبه بهم وليسوا من الشرطة. هذه الطريقة هي الأكثر انتشاراً في هذا النوع من التحقيق البوليسي، إلا أن هذا النوع غالباً ما تعتبره الشرطة جاسوساً ذا وجهين ولا تأتمنه، وفي مجتمعنا البدوي طبعاً هناك صعوبة في تجنيد مثل هذه الأشكال.

* تشغيل عميل سري، وهذا عادةً ما يكون شرطياً أو مواطناً متطوعاً أو مجرماً معروفاً، يتم إرساله لكي يكون على اتصال مع الهدف المطلوب، أما تشغيل شرطي كعميل فدائماً ما يكون هذا الشرطي جديداً ولا يعرفه أحد، ويُستعمل كطعم. وعندما تتمكن الشرطة من الحصول على ما تريد تنقله إلى مكانٍ آخر باسمٍ آخر.

* إستخدام تقنيات إلكترونية مثل التصنت على الأجهزة الخليوية حتى لو كانت مطفأة! وإدخال كاميرا صغيرة في داخل علبة سجائر أو داخل قبعة أو في مرآة سيارة العميل الذي يعمل مع الشرطة أو عن طريق كاميرا تلسكوبية.

* عادةً ما يكون هؤلاء العملاء أشخاصاً يشترون ويبيعون ويتعاملون في الإجرام ويتصرفون كمجرمين، ويُجنَّدون عادةً عندما يمسك بهم متلبسين فيشتغلون لحساب الشرطة من أجل تخفيف العقوبة عنهم. ونرى أن الشرطة تستعمل بكثرة الإناث مع المشتبه بهم من البدو خاصةً لأنه أسهل لهن التغلغل في صفوف الرجال ومعرفة أسرارهم.

والجدير بالذكر أن هناك تقنيات أخرى ليست معروفة لنا حتى الآن.