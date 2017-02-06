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قصص من تأيف صالح زيادنة

الفرس التي ولدت بقرة

يحكى أن رجلاً فقيراً كانت عنده بقرة صغيرة، وكان له جار غنيّ وله فرس أصيلة، وعنده أملاك وأراض وأطيان كثيرة.

وذات يوم قال الرجل الغنيّ لجاره الفقير : ما رأيك أن تأخذ فرسي في كلّ يوم، وتأخذ معها بقرتك تلك الصغيرة، وتخرج لترعى بهما في قطعـة مُعشبة من أرضي، وبذلك توفر لبقرتك طعامها مقابل رعيك مع فرسي.

وافق الرجل الفقير على هذا الاقتراح، وأصبح يأخذ بقرته وفرس جاره الغنيّ ويرعى بهما طيلة اليوم في أرض جاره المليئة بالعشب والكلأ.

ومرّت فترة من الزمن وهو على هذه الحال كبرت خلالها البقرة الصغيرة وأصبحت بقرة كبيرة، وحملت من أحد الثيران وعندما دنا وقت ميلادها ذهب الرجل الفقير إلى جاره الغنيّ وقال له : أريد أن أُبقي بقرتي في البيت حتى تلد ولذلك لن أستطيع أن أخرج بفرسك إلى المرعى.

فقال له الرجل الغنيّ : أي بقرة تقصد ؟

قال : بقرتي التي أرعى بها مع فرسك.

قال : هذه بقرتي وهي ابنة فرسي وليست بقرتك.

ودار بينهما نقاش حاد، خلصا في نهايته إلى التوجه إلى القضاء العشائري، ليحكم بينهما في هذه القضية.

واتفقا أن يجتمعا عند صاحب بيت له خبرة في حلّ مثل هذه النزاعات لفضّ ما بينهما من خلاف.

وعندما جاء الموعد الذي اتفقا عليه، سبق الرجل الغنيّ إلى صاحب البيت الذي سيحكم بينهما، ورشاه بمبلغ من المال، الأمر الذي أعمى بصيرته فحكم بأن البقرة ابنة للفرس وهي للرجل الغنيّ وليس للرجل الفقير أي حقّ فيها.

ولم يرض الرجل الفقير بهذا الحكم بل قال سنحتكم إلى صاحب بيت آخر، واختارا شخصاً من الوجهاء له خبرة في حلّ مثل هذه النزاعات.

وعندما جاء موعد عرض القضية سبق الرجل الغنيّ إلى صاحب البيت ورشاه بمبلغ من المال جعله يحكم له كما حكم له الرجل السابق.

ولم يرض الرجل الفقير بهذا الحكم بل قال سنحتكم إلى صاحب بيت آخر، واتفقا أيضاً على بيتٍ لوجيه آخر، وعندما جاء الموعد سبق الرجل الغنيّ إليه، وعرض عليه رشوةً ولكنه رفض وقال : لن آخذ شيئاً من أحد وسأحكم بما يمليه عليّ ضميري.

وعندما عرض كل واحد منهما قصته قال صاحب البيت : لن أستطيع أن أحكم بينكما الآن، ولكن عودا إليّ بعد أسبوع.

فسأله الرجل الغنيّ قائلاً : ولماذا هذه المهلة، والقضية كما ترضى، ظاهرة كالشمس، ولا تعقيد فيها وقد عرضنا لك كل تفاصيلها.

قال صاحب البيت : السبب بسيط وهو أنني حائض، وبعد أسبوع سأنظف من الحيض وأطهر وأحكم بينكما.

فقال الرجل الغنيّ : كيف تحيض وأنت رجل، والحيض لا يكون إلا للنساء، ماذا تقول يا رجل، هذا أمر لا يُصَدَّق !.

فقال صاحب البيت : وإذن كيف تصدّق أن الفرس تلد بقرة، وهذا أمر غير ممكـن، إذهب فليس لك حقّ عند الرجل، وكفاك ظلمـاً وفجـوراً، ولا تعد تتعرّض لجارك بأذى.

واصفرّ وجه الرجل الغنيّ ولم يستطع جواباً بعد أن أفحمه ذلك الشيـخ، وعاد إلى بيته فاشلاً مهزوماً، أما الرجل الفقير فقد عاد إلى بيته مستبشراً ومسروراً، بعد أن فاز على خصمه وعاد إليه حقّه بفضل حكمة ذلك الرجل وسرعة بديهته، وعدله في الحكم بين الخصمين.

الحدأة والضيف

كان أحد الشيوخ معروفاً بعراقة الأصل وطيب الأرومة والمحتد عزيزاً في قومه، ولكنه كان فقير الحال معدماً لا يملك مـن متـاع الدنيـا شيئاً، وكانت له بندقية صيد من بنادق ذلك الزمان مَهَرَ على إصابة الهدف بها حتى أصبح يضرب به المثل في شدة التصويب وفي دقة الإصابة، وكثيراً ما كان يخرج للصيد فيصطاد بعض الطيور والحيوانات الصغيرة كالأرانب والحَجَل وما شابه ويعود بها إلى بيته فيقتاتون بها هو وعائلته، وكان في بعض الأحيان يعود خالي الوفاض ولا يجد ما يقتنصه، فيبيتون على الطوى والجوع في ذلك اليوم.

وخرج ذات يوم للصيد كعادته وسار ساعات طويلة في الصحراء ولكنه لم يجد ما يقتنصه، فأرهقه التعب والجوع حتى كاد يهلك، ورأى أثناء سيره بيتاً كبيراً في الصحراء فقصده ليستريح فيه، ورأى دخاناً متصاعداً من البيت فحدثته نفسه بأنه سيصيب شيئاً من الطعام عند هؤلاء القوم.

وكان البيت لأحد الوجهاء المعروفين، وقد أعد وليمة أو قِرَى في ذلك اليوم ودعا إليها معارفه من شيوخ ووجهاء تلك المنطقة، وفرش لهم فراشاً نظيفاً من بُسُطٍ وفرشات صوفية سميكة ووسائد جميلة مطرزة، وكان البيت يعج بالضيوف والمعازيب، حيث شربوا القهوة المرة وتناولوا أطراف الحديث، حتى قارب وقت الغداء.

وعندما وصل الرجل إلى ذلك البيت ألقى التحية وكان مرهقاً رثّ الثياب أشعث الوجه رفيع العود، وهيئته تـدل على الفقـر والحاجـة، فظنه صاحب البيت شحاذاً أو قصَّاداً فقال له أجلس هنا يا رجل وأجلسه حيث توضع أحذية الضيوف خارج البيت، ولم يلتفت إليه أحد أو يكترث لوجوده.

وعندما حان وقت الغداء وقُدمت المناسف وعليها اللحم والثريد، تناول صاحب البيت قطعة من اللحم ولفَّها في رغيف من الخبز وأعطاها لذلك الأعرابـي، وكانت اللحمة ساخنة فأخرجها الرجل وأخذ يتأملها ويتأمل ذلك المضيف، ثم رفعها نحو فمه ليأكل منها، وكانت حدأة تحوم في الجو فوق ذلك المكان حيث شمت رائحة اللحم والزَّفر، وكان الجوع يملأ الدنيا بسبب الجدب والمحل في تلك السنـة، فهبطت بسرعة البرق واختطفت اللحمة من يد الأعرابي وطارت وحلقت بها عالياً في الفضاء. ونظر الأعرابي إلى قطعة اللحم التي اختطفتها الحدأة من يده قبل أن يقضم منها شيئاً وقد غلبه الجوع ونظر إلى الناس الذين أخذوا يضحكون ويسخرون منه، فتناول بندقيته وصوَّبها بكل هدوء نحو تلك الحدأة التي خطفت اللحمة من يده وأطلق عليها رصاصة واحـدة، فهوت الحدأة تُفَرْفِرُ حتى وقعت أمامه مقتولـة ووقعـت معها اللحمـة التي خطفتها من يده، فنظر إليها في سخف ونظر إلى المضيف نظرة ملؤها الاحتقار والازدراء، ونظر إلى الضيوف والمعازيب الذين سخروا منه، ثم تناول اللحمة ومسحها من التراب في طرف ثوبه، وأراد أن يأكلها لأنه كان جائعاً، وكان الضيوف وصاحب البيت ينظرون إلى ذلك المشهد مشدوهين، وهنا قام صاحب البيت من مكانه مسرعاً وتوجه نحو الأعرابي وسأله قائلاً : أسألك بالله ألست أنت الشيخ فلان الفلاني ؟

فقال له : أي والله هو أنا.

فضمه صاحب البيت إلى صدره وأمسكه من يده وأخذه وأجلسه في صدر المكان حيث يجلس الشيوخ والوجهاء، وهو يعتذر إليه لما بدر منه من تقصير في واجبه بسبب جهله به وعدم معرفته له، وأخذ يحدثهم عنه وعما سمعه عن سمعته الطيـبة، وأقسم أن يعمل له قِرَىً لوحده، وعمل له بالفعل، وانشرحت أسارير الرجل، وتحدث مع زملائه عن كثير من القصص والمغامرات التي تحدث معه في الصحراء، وهكذا عاد للرجل اعتباره، فاستراح عند مضيفه بقية ذلك اليوم، ثم عاد إلى أهله وعشيرته ليروي لهم أحداث تلك القصة المثيـرة.