أم بريص – لافتات

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لافتات

الشاعر أحمد مطر يخاطب الرؤساء والملوك العرب

بمناسبة فشل انعقاد القمة العربية في تونس

إرفعوا أقلامَكم عنها قليلاً

واملأوا أفواهكم صمتاً طويلاً

لا تُجيبوا دعوةَ القُدسِ .. ولو بالهمسِ

كي لا تسلبوا أطفالها الموتَ النبيلا

دونَكم هذي الفضائيات فاستوفوا بها “غادر أو عاد”

وبوسوا بعضَكم .. وارتشفوا قالاً وقيلاَ

ثم عودوا ..

واتركوا القدس لمولاها ..

فما أعظمَ بلواها

إذا فرّتْ من الباغي .. لكي تلقى الوكيلا!

طفحَ الكيلُ .. وقد آن لكم أن تسمعوا قولاً ثقيلاً

نحنُ لا نجهلُ من أنتم .. غسلناكمْ جميعًا

وعصرناكم .. وجفّفنا الغسيلا

إننا لسنا نرى مغتصبَ القدس .. يهوديًا دخيلاً

فهو لم يقطع لنا شبرًا من الأوطان

لو لم تقطعوا من دونه عنّا السبيلا

أنتمُ الأعداءُ

يا من قد نزعتم صفةَ الإنسانِ، من أعماقنا جيلا ًفجيلا

واغتصبتم أرضَنا منّا

وكُنتم نصفَ قرنٍ .. لبلادِ العُربِ محتلاً أصيلاً

أنتمُ الأعداءُ

يا شجعانَ سِلمٍ .. زوَّجوا الظُّلمَ بظلمٍ

وبَنوا للوطنِ المحتلِّ عِشرين مثيلاً

أتعدون لنا مؤتمراً؟

كلا

كفى

شكرًا جزيلاً

لا البياناتُ ستبني بيننا جسرًا

ولا فتلُ الإدانات سيُجديكم فتيلاً

نحن لا نشري صراخًا بالصواريخِ

ولا نبتاعُ بالسيفِ صليلاً

نحن لا نُبدِل بالفرسانِ أقناناً

ولا نُبدلُ بالخيلِ الصهيلا

نحنُ نرجو كلَّ من فيهِ بقايا خجلٍ .. أن يستقيلا

نحنُ لا نسألُكُم إلا الرَّحيلا

وعلى رغمِ القباحات التي خلَّفتموها

سوفَ لن ننسى لكم هذا الجميلا

إرحلوا

أم تحسبونَ الله لم يخلق لنا عنكم بديلا ؟!

أيُّ إعجازٍ لديكم؟

هل من الصعبِ على أيِّ امرئٍ ..أن يلبس العارَ

وأن يُصبحَ للغربِ عميلا؟!

أيُّ إنجازٍ لديكم؟

هل من الصعبِ على القِردِ إذا مَلَك المدفعَ ..أن يقتل فيلا؟!

ما افتخارُ اللصِّ بالسلبِ

وما مِيزةُ من يَلبدُ بالدربِ .. ليغتالَ القتيلا؟!

إحملوا أسلحةَ الذلِّ وولوا .. لترَوا

كيف نُحيلُ الذلَّ بالأحجارِ عزّاً .. ونذلُّ المستحيلا

من مظاهر الانتخابات

جاء في كتاب “أصوات الصالحين في أنباء المرشحين” أن بعض البشر يشبهون الحرباء في تلوّنهم، بل يفوقون قدرتها في بعض الأحيان. ففي مواسم الانتخابات، تتغير كثير من المظاهر العادية، والعادات الفردية، ومن بين هذه العادات “صلاة المرشحين”.

فقبل 5 أشهر من الانتخابات يتعرف المرشح على مسجد القرية، ويتعلم الوضوء والصلاة، ويبدأ بزيارة المساجد، ويعمل بالقول “إن الإسلام يجبّ ما قبل”.

وإذا سقط في الانتخابات يترك الصلاة (لأن ذلك لم يساعده) وإذا نجح أيضاً ترك الصلاة (لأنه لم يعد بحاجةٍٍ لأحد)!!.

تقديم الساعة

سلمان: سمعت يا خيّك قدّموا الساعة اليوم!

سلامة: يا رجّال اتِ فاظي… هي مفرقة ساعة والا يوم والا يومين… هينا مقرَّطين في الشقّ النا أسبوعين!!

أ و ب

أ: ما سمعت الطخّ في المدة الأخيرة؟

ب: الناس بتدرب ع السلاح يا رجّال.

أ: إيش السيرة؟

ب: الأعراس قرّبت يا رجّال، والأعراس اليوم ما بتنقاس بالتوجيب واكرام الظيوف… ولكن قدّيش الفشك بتتطاير فيه.

أ: والله بحسابهم ودهم يفزعوا ع الفلوجة والا بغداد!

ب: لَه يا راجل.. هذول ذاكر عليهم فلوجة والا بغداد.. هذول ربع “تساهل”.

في هذا الزمن، الهمّ نوعان:

همّ المشكنتا، وهمـ برغر!!.

حكمة العدد :

مشوار الألف ميل يبدأ بالتعيين في المجلس