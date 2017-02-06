أم بريص – دودائيم

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في موقع دودائيم يُنتجون الكهرباء من النفايات!

تناقلت وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة خبراً عن مشروع في مزبلة دودائيم لاستخراج الكهرباء من النفايات (بالعربي زبالة). وتساءل العديد من المواطنين: هل الكهرباء التي لم تصلنا من النفط والفحم سنحصل عليها من الزبالة؟! وهل كهرباء الزبالة بنفس قوة الكهرباء العادية؟ وهل هي بنفس السعر؟!

من أجل الإجابة على هذه الأسئلة استضفنا خبير الطاقة الذرية جفّال البراذعي الذي قال: إن قوة الكهرباء تتعلق بنوع النفايات. فإذا كانت نفاياتك بسيطة فكهرباءك ضعيفة. أما إذا كنت من ذوي النفايات الغليظة فسيكون الكيلوواط أغلى وأقوى.

وقال البراذعي وهو يوجّه نصيحته للمواطنين العرب في الجنوب: بدل أن تتوجهوا بالتماس إلى محكمة العدل العليا (باغاتس) لكي تحصلوا على كهرباء، عليكم التوجه مباشرةً إلى مزبلة دودائيم، فالحصول على كهرباء منها سيكون أسرع وأنفع.

حصاد 2003

رصدت لكم أم بريص أهم أحداث العام المنصرم، والتي يمكن تلخيصها بكلمة ظَياع…

ظياع التامين الوطني (البيطوح). ظياع التعليم. ظياع الأخلاق. ظياع صدّام.

أحمد ماهر في القدس

رغم ما تناقلته وكالات الأنباء عن زيارة الوزير المصري للأقصى، وأنه عاد إلى مصر بكندرتَي حُنين، إلا أن “أبو جفال” لديه رواية خاصة حول ما وقع في القدس. يقول أبو جفال: سأروي لكم ما حدث بصفتي شاهد عيّان. يا ساتر يا ستار… كانت الكنادر تتطاير على رأس الوزير.. وأصابت إحدى الكنادر الفاخرة (من صنع الخليل) بوق إذن الوزير فإذا به يخر صريعاً على الأرض… وارتطم رأسه بجزمة ذات رأس مثلث، فانفجرت في وجهه ومات على الفور!!.

لكن مراسلنا الصاحي سأل أبا جفال وقال له: إن أحمد ماهر ما مات، وشفناه خرج طيّب؟

أبو جفال: مش معقول… اللي شفتوه هذي كندرة!.

القاموس العالمي الجديد

قُل ولا تقل

قُل “جوز طلاب” ولا تقل “طالبان”.

المثلث ليس له “قاعدة” وإنما “خطّ مبطوح”.

في نهاية السنة لا تطلب “الشهادة” وإنما تقرير العلامات.

والبقية تأتي….

إكتشاف أثري هام يكشف الأسباب الحقيقية وراء الشيكات الراجعة في النقب

قالت سلطة الآثار في الجنوب إنها انتهت من أعمال الحفر في جميع المناطق العربية في النقب واكتشفت نتائج مذهلة جداً.

فقد عثر خبراء الآثار على الحوانيت التي كانت تعمل في المنطقة في العصر الحجري قبل آلاف السنين، وبداخل هذه الحوانيت كميات كبيرة من الشيكات الراجعة على هيئة حجارة مستطيلة ومدموغة باللون الأحمر.

وقال خبير الآثار جي. سي. بي في حديثه لـ”أم بريص” إنه يعتقد أن سبب إغلاق هذه الحوانيت هو تلك الشيكات الحجرية الراجعة التي أدت إلى خراب الدكاكين ومن ثم خراب البلدان الحجرية وبالتالي انقراض تلك المخلوقات.

وحول العلاقة بين الشيكات الراجعة قبل آلاف السنين وبين الشيكات التي ترجع في أيامنا الحالية قال الخبير: يبدو أن هذا المرض موجود في التربة، وأن كل من يسكن عليها تنتقل إليه هذه العدوى، حتى لو كانت الأرض مصادرة من قبل المنهال.

وقد زاد الخبير من مخاوف مراسلنا عندما أخبره أن حوانيتنا وبلداننا قد تواجه نفس النتيجة من إغلاق الحوانيت، ودمار البلدان، وفناء المخلوقات.

لكن نقطة الأمل الوحيدة في الموضوع أنه بعد آ