هل يجوز ان تقام صلاة الجمعة عدة مرات في نفس اليوم؟

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بقلم الدكتور عبد الله عيسى مشعل

أود طرح هذا التساؤل على أهل العلم, لنحاول من خلال هذا النقاش التعرف على أهمية صلاة الجمعة, وما هو حكم الشرع في من لا يصلي الجمعة متهاوناً بحجة العمل الذي لا يسمح، أو البعد عن المسجد؟

يوم الجمعة أفضل الأيام على الإطلاق, فهو أفضل من يوم الفطر ومن يوم الأضحى ومن يوم عرفة, فالأحاديث التي جعلت يوم عرفة أفضل الأيام هي أدنى مرتبة من أحاديث تفضيل الجمعة على سائر الأيام.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال “خيرُ يومٍ طلعت عليه الشمس يوم الجمعة, فيه خُلق ادم, وفيه أدخل الجنة, وفيه أخرج منها, ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة” رواه مسلم وأحمد والترمذي.

صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم ذكر, وكل من يتخلف عنها ثلاث مرات بدون عذر أو تهاوناً بها يطبع الله سبحانه على قلبه, ويكون عنده من الغافلين ومن المنافقين. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال “من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر طبع الله على قلبه”.

وتجب صلاة الجمعة على أهل الأمصار, أي على سكان المدن والقرى والتجمعات السكنية, ولا تجب على الخارجين عنها البعيدين عن سماع الأذان, ويمكن تقدير مسافة البعد عن المصر بثلاثة أميال, أي بحوالي خمسة كيلومترات تقريباً, فمن ابتعد عن حدود المدينة أو القرية هذه المسافة فإنه لا جمعة عليه, لأنه لا يسمع الأذان في العادة, والمقصود بالأذان هنا الأذان دون مكبرات الصوت أو المذاع من الإذاعات, وإنما الأذان بالصوت البشري العادي, فقد روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال “الجمعة على كل من سمع النداء” رواه أبو داود والدارقطني. وقال ابن قدامة: “… كانت قبائل العرب حول المدينة فلم يقيموا جمعة, ولا أمرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم, ولو كان ذلك لم يخف…”.

وتجب الجمعة على كل مسلم: إلا المريض والصبي والمرأة والعبد والمسافر, والمعذور لعذر كالمطر والوحل والبرد الشديد والخوف على النفس أو المال أو الأهل, وكذلك المحبوس. فعن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض” رواه أبو داود مرسلا ووصله الحاكم. وروى عبد الرازق في مصنفه عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “ليس على المسافر جمعة”.

وقت صلاة الجمعة وقت صلاة الظهر, أي عندما تزول الشمس عن منتصف السماء جهة الغرب, فقد روى إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: “كنا نجمّع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس, ثم نرجع نتتبع الفيء” رواه مسلم.

الجمعة كالجماعة تصح من اثنين فصاعداً, وكلما كان العدد أكبر كانت الجمعة أفضل, عن جابر “ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائماً يوم الجمعة , فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا” رواه مسلم والترمذي وأحمد.

من أدرك ركعة من ركعتي الجمعة فقد أدرك صلاة الجمعة, وعليه أن يتم صلاته بالإتيان بركعة ثانية فقط, أما من أدرك أقل من ركعة كأن أدرك الإمام وهو ساجد في الركعة الثانية, أو وهو جالس جلوس التشهد فإنه لا يكون قد أدرك صلاة الجمعة, ولذلك وجب عليه أن يصلي أربعاً هي صلاة الظهر؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

قال رسول الله صلى الله علية وسلم “من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى” رواه الحاكم.

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: “من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى, ومن فاتته الركعتان فليصل أربعاً” رواة الطبراني.

في البلاد العربية والإسلامية تقام صلاة الجمعة مرة واحدة, أما في الدول الغربية وأمريكا تقام الصلاة عدة مرات وذلك نظراً لظروف الحياة وطبيعة العمل والمسافات التي أجبرت المسلمين هناك على إيجاد حلول لمشكلة إقامة صلاة الجمعة في الوقت الذي يمكِّن المسلمين من جميع أنحاء العالم من أدائها, ونحن في هذه البلاد أصبح يوم الجمعة كأي يوم آخر والكثير من المسلمين لا يمكنهم أداء الصلاة بسبب ظروف العمل وطبيعة الحياة.

فلماذا لا نقيم الصلاة مرتين، أي إقامة صلاة الجمعة مرتين لإعطاء الفرصة لعدد كبير من المسلمين أن يصلوها ويؤدوا الواجب الديني؟.

إنني أتوجه إلى المسئولين وإلى القراء الأعزاء لإبداء آرائكم حول هذا الموضوع من خلال هذه الصحيفة.

لقد قمتُ بالبحث في المراجع عن كيفية معالجة هذه المشكلة, وللأسف لم أتمكن من إيجاد علاج لها غير الذي طرحته وهو إقامة الصلاة عدة مرات.

إننا كمسلمين نعمل في أماكن عمل لا تتيح لنا الفرصة لحضور صلاة الجمعة, سواءً كان ذلك في البنوك أو في العيادات الصحية.

حاولتُ عن طريق مكان عملي في الخدمات الصحية العامة (كلاليت), بأن أغادر مكان عملي في يوم الجمعة عشرين دقيقة قبل انتهاء الدوام الرسمي (ينتهي العمل في الساعة الثانية عشر ظهراً), وكان الردّ بالنفي لأن العاملين في الوسط العربي في الجنوب من المسلمين لا يرون أن هناك مشكلة من عدم إقامة الصلاة؟ وإن هذا الطلب هو الأول من نوعه, وهناك رفض من العاملين بأن تكون العطلة الأسبوعية يوم الجمعة بدلا من يوم السبت, أسوة بإخواننا في الشمال أو العاملين في سلك التعليم.

مرة أخرى أتوجه إلى أهل العلم ومن لهم القدرة على التغيير للأفضل أن يدلوا بدلوهم في هذه المشكلة, حتى نصلي جميعنا ويدركنا الأجر, فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال “الجمعة إلى الجمعة كفارة ما بينهما ما لم تغش الكبائر” رواه ابن ماجة.

المراجع:

الجامع لأحكام الصلاة — لأبي إياس محمود بن عب داللطيف بن محمود (عويضة)