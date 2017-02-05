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مواطنون غير مرئيين

سياسة الحكومة تجاه المواطنين البدو في النقب

شلومو سفيرسكي

ياعيل حسّون

أيلول 2005

موجز المدراء

إصدار مركز أدفا



مقدّمة

يعتبر البدو في النقب، المجموعة العربية الإسرائيلية الوحيدة التي لا تزال تربطها علاقة ملكيّة على الأراضي على نطاق واسع، وذلك على الرغم من اقتلاعها من أراضيها الأصلية التي كانت تقطنها عند قيام الدولة، ونقلها عنوةً إلى مناطق جديدة، وعلى الرغم مصادرة الأراضي المكثفة التي عانت منها في هذه المناطق أيضاً. من جهتها، تتنكر الدولة رسمياً ومبدئياً لهذه العلاقة بين البدو وأراضيهم، لكنها تعترف بها على المستوى العملي.

على الرغم ممّا ذكر، يمكن القول أن البدو في النقب هم المجموعة الإسرائيلية الكبيرة الوحيدة التي لا تضع أقدامها على أرضٍ ثابتة ومستقرة. فمنذ العام 1948، يناضل البدو ليس فقط من أجل الحصول على اعتراف الدولة بحقّهم بالملكيّة على أراضيهم، إنما أيضاً من أجل الحصول على الخدمات التي توفّرها الدولة لبقيّة الإسرائيليين، كي يتسنّى لهم ممارسة حياة عادية في النواحي المجتمعية والثقافية وفي مجال العمل. وبينما لا يزال البدو يناضلون من أجل كل هذه الأمور، تعمل حكومات إسرائيل المتعاقبة وبشكل منهجي على تجريدهم من أراضيهم وحصرهم داخل عدد قليل من البلدات. تقوم هذه الحكومات كذلك بإقصاء البدو عن مخططاتها في مجال التطوير، وتعاملها على أنها مجموعة غير مهمة بالنسبة للمجتمع والاقتصاد الإسرائيليين.

يعيش البدو الذين يقطنون القرى غير المعترف بها، داخل ما يشبه الفقاعة القانونية -السياسية. يمنع هؤلاء من إقامة البيوت الثابتة، كما يحرمون من حقّ أساسي وهو تسجيل مكان سكناهم في بطاقة الهوية، ولا وجود لسلطة محليّة في قراهم، ويحرمون من ممارسة الحق السياسي الأساسي في الترشيح والاقتراع للسلطة المحليّة، ويحرمون كذلك من الحصول على الخدمات الحكومية الكاملة، ومن ممارسة الحقّ الأساسي في الملكية كامتلاك وبيع العقارات السكنية. إضافة إلى كل ذلك، يقبع سكان القرى غير المعترف بها تحت سيطرة الهيئات المختلفة التي أقامتها الدولة للتفرد بالسيطرة عليهم، بمنأى عن بقيّة الإسرائيليين.

أما البدو الذين انتقلوا إلى البلدات المدنية التي أقامتها لهم الدولة، فهم يعيشون داخل فقاعة سياسية-اقتصادية: فمن ناحية هنالك غياب للبنى التحتية والتشغيلية اللائقة، التي بإمكانها أن توفّر لهم حياة اقتصادية ومعيشية كتلك التي يتمتّع بها جيرانهم من اليهود، ومن الناحية الأخرى- وكغيرهم من البدو الذين يعيشون في القرى غير المعترف بها- يتمّ عادة تغييبهم من مخططات التطوير الحكومية، سواء كانت قطرية، أو حتى تلك التي تقتصر على منطقة النقب.

يعيش البدو اليوم في ظل غياب الموارد الجماهيرية/العامة التي توفر التنمية الاقتصادية، ويندرجون في أسفل سلّم الأولويات الحكومي. وفي الوقت ذاته، يعتبر المجتمع في النقب- الذي يشكّل البدو 25% منه- مجموعة سكانية ضعيفة ومعزولة، حيث تعمل كل مجموعة بداخله لتدعيم ذاتها، دون أي تعاون مع جاراتها. وفي ظل هذه الوضعية، يعتبر البدو أكبر الخاسرين. لكن، وعلى الأمد البعيد ستكون الخسارة من نصيب مجتمع النقب برمّته.

تقلبات 1948

عشية قيام دولة إسرائيل، قطن النقب ما يقارب الـ70,000 بدوي، أقام غالبيتهم في شمال غرب المنطقة. هرب معظم هؤلاء أو طردوا خلال المعارك في 1948، وبقي منهم بعد الحرب حوالي 11,000 بدوي. قامت حكومة إسرائيل بتجميع هذه البقية الباقية داخل “منطقة السياج” الواقع شمال شرق النقب، في المنطقة الواقعة بين بئر السبع، عراد، ديمونا ويروحام.

في العام 1950، سُنّ “قانون الأملاك المتروكة” (أملاك الغائبين)، والذي أتاح للدولة مصادرة أراضي العرب الفلسطينيين الذين هربوا أو طردوا خلال الحرب، ومن ضمنها أراضي البدو الغائبين منهم، والذين نقلوا إلى منطقة السياج، وتسجيلها كأراضي دولة. في العام 1953 سُن “قانون امتلاك الأراضي- تصريح عمليات وتعويضات” ومن خلاله أصبحت المصادرات المذكورة سارية المفعول.

الدولة وأراضي البدو

لا تعترف الدولة بحقّ البدو في الملكية على أراضيهم. تستند الدولة في موقفها هذا إلى مرسوم الأراضي العثماني من العام 1858، وإلى مرسوم الأراضي لحكومة الانتداب البريطاني من العام 1921. تطرّق المرسوم العثماني لأراضي “الموات”- أراضٍ غير مستصلحة، والتي تقع على بعد 1.5 ميل من البلدات الثابتة، حيث يستطيع كلّ من يستصلحها تسجيلها باسمه.لم تكن في حين صدور هذا المرسوم أي بلدة ثابتة في النقب، الأمر الذي حوّل جميع الأراضي إلى أراضٍ “موات”. لم يسجلّ البدو أراضيهم لأسباب عدّة. طلب مرسوم الانتداب البريطاني، الذي استند إلى المرسوم العثماني، كل من يفلح أرضا من “الموات” أن يسجّلها باسمه. ومرّة أخرى لم يقم البدو بتسجيل أراضيهم لأسباب عدّة ومنها صعوبة الوصول إلى المكاتب الرسمية، والتخوف من دفع الضرائب وما إلى ذلك. أطلق البريطانيون حملةً لتسجيل الأراضي، وقد باشروا الحملة انطلاقاً من الشمال وساروا باتجاه الجنوب، لكنّ الوقت لم يسعفهم بالوصول إلى النقب قبل مغادرتهم البلاد في 1948. وقد قرّرت إسرائيل، إستناداً إلى هاتين السابقتين، أن أراضي البدو هي أراضي دولة.

إتبعت الدولة طريقتين أساسيتين من أجل تحقيق ملكيتها على الأرض: الأولى كانت تجميع البدو داخل عدد قليل من البلدات الحكومية، والثانية كانت تحقيق الملكية القانونية مقابل منح تعويضات لأصحاب الأراضي البدو.

تجميع البدو في بلدات ثابتة

في أواخر 1950 جرت مداولات في مؤسسات الدولة حول مصير البدو في النقب. وعلى الرغم من الإجماع على المطالبة بتقليص المسطّح الذي يسكنه البدو إلى أكبر درجة ممكنة، برز توجهان أساسيان. صدر الأوّل عن موشي ديان الذي اقترح توطين البدو في بلدات مختلطة من العرب واليهود، في مركز البلاد. والتوجّه الثاني كان ليغئال ألون الذي اعتقد بضرورة تركيز البدو في 2-3 بلدات كبيرة داخل منطقة السياج.

عارض البدو بشدّة فكرة إخراجهم من النقب واستعانوا في ذلك بمؤيديهم من الأحزاب اليسارية. في نهاية المطاف سقط اقتراح موشي ديان عن جدول الأعمال، وبالمقابل شُرِع بتنفيذ اقتراح يغئال ألون. في آذار 1962، أوصت لجنة من وزارات حكومية، بتوطين البدو في بلدات ثابتة في منطقة السياج، على مساحة تصل إلى 7,600 دونم والتي تشكل جزءاً ضئيلا من الأراضي التي اعتبرها البدو تقع تحت ملكيتهم. تحولت هذه التوصية إلى حجر الأساس لسياسة الحكومة خلال الأربعين عاماً القادمة.

حول الأراضي، الدعاوى والتعويضات

مقابل المحاولات لتجميع البدو داخل عدة بلدات، نشأ مسار من المداولات حول قضية الملكية على الأراضي في منطقة السياج. ومنذ العام 1950 قدّم البدو عدد من الدعاوى لتسجيل الملكية على الأراضي. بالمقابل، ادّعت الدولة أن البدو لا يملكون أي دليل ملكية على الأراضي؛ وأضافت أن المصادقات على دفع الضرائب التي قدّمها البدو ضاعت في أرشيف الدولة.

في العام 1969، أقامت الدولة منظومة قضائية لتسوية قضايا الأرض، وتقدّم البدو ضمنها بدعاوى ملكية على 991،000 دونم، ومن بينها 200,000 دونم خارج منطقة السياج التي كانت الدولة قد سجلتها الدولة باسمها. ويصل مجموع الأراضي التي لم تنظم ملكيتها حتى اليوم إلى 650,000 دونم.

في العام 1975، قامت لجنة برئاسة المحامية فليئا إلباك بصياغة اقتراح تسوية تستعمله حكومات إسرائيل حتى يومنا هذا. إستندت توصيات لجنة إلباك على ثلاثة أسس وهي: أولاً، عدم الاعتراف بحقوق ملكية البدو على الأراضي التي يقطنونها أو قطنوها في السابق، وذلك بالاستناد إلى قوانين الأراضي العثمانية والانتدابية؛ ثانياً، تعبر الدولة عن استعدادها لتقديم التعويضات للبدو مقابل أراضيهم، من منطلق “عين الرحمة”، وذلك بادعاء أن عدم تقديم التعويضات “غير وارد من الناحية الإنسانية، ويمكن الافتراض أن المحكمة العليا لن تصادق عليه”؛ ثالثاً، يكون منح التعويضات مشروطاً بإخلاء الأراضي والانتقال إلى إحدى البلدات الحكومية.عرضت لجنة إلباك على البدو الذين يدعون الملكية على أراضٍ تزيد مساحتها عن 400 دونم-وهم أقلية- ويوافقون على الإخلاء، أن تعترف الدولة بـ20% من هذه الأراضي، وأن تقدّم لهم تعويضاً مادياً على 80% من الأراضي المتبقية.

إقتراحات لجنة إلباك تعني ببساطة أن يتنازل البدو عن معظم أراضيهم. رُفض هذا الاقتراح من قبل البدو الذين قدموا اقتراحاً مضاداً بعد عدّة أعوام: الاعتراف بملكيتهم على 40% من الأراضي، وتعويضاً مادياً يفوق ذلك الذي اقترحته لجنة إلباك.

في 1980، أخلت الحكومة حوالي 5،000 بدوي من منطقة تل الملح، وأنشأت فيها المطار الجوي العسكري نفاطيم، وذلك في أعقاب اتفاقية السلام المبرمة مع مصر والتي ألزمت إخلاء جيش الدفاع الإسرائيلي من سيناء بما في ذلك المطارات العسكرية المتواجدة هناك. وجاءت التعويضات التي عرضت على البدو بروح لجنة إلباك أقل بكثير من تلك التي عرضت على اليهود الذين تم إخلاؤهم من سيناء. رفض البدو هذا الاقتراح، فقامت الدولة بفرض عملية الإخلاء والتعويض بواسطة سن “قانون امتلاك الأراضي في النقب واتفاقية السلام مع مصر، 1980”. على الرغم من أن التعويضات لم تكن سخيّة، تضمّن “قانون السلام” في طياته اعترافاً بعلاقة البدو بالأرض، من حيث الاستعداد الذي أبدته الدولة لدفع التعويضات. السابقة الأخرى والأهم التي أقرّها القانون هي أن التعويضات ليست فقط مادية، بل تشمل كذلك أراضٍ زراعية بديلة وحصص مياه. وبذلك اعترفت الدولة بأن الكثيرين من بين البدو هم من المزارعين، وبالتالي فتحت إمكانيات جديدة للتسوية تتضمن تخصيص القسائم الزراعية والمراعي، وترتيبات استئجار، وتخصيص حصص المياه وما إلى ذلك.

بعد فترة وجيزة وفي العام 1984، قُدّم التماس للمحكمة العليا من بعض البدو الذين طالبوا الاعتراف بملكيتهم على الأرض في منطقة السياج. وحدّدت المحكمة العليا برئاسة القاضي أبراهام حليمة، بصورة قاطعة، أن أراضي النقب هي أراضٍ “موات” وتعود ملكيتها للدولة. لم يضع قرار الحكم الصارم هذا حداً لمحاولات التسوية السابقة، ومع ذلك، نشأت حالة من الشلل: من ناحية، يُمنع البدو من تطوير أراضيهم وإقامة البنى التحتية والبيوت والمصالح عليها، ومن الناحية الأخرى، لا تستطيع الدولة استخدام الأراضي قبل تقديم التعويضات للبدو. وبطبيعة الحال أصبح البدو المتضرر الأساسي من حالة الشلل هذه.

ومنذ ذلك الحين، تُدخل الدولة من حين لآخر تحديثاتٍ على شروط تسوية الأراضي. عند كتابة هذا التقرير، شمل القرار رقم 1028 الصادر عن مديرية أراضي إسرائيل من يوم 2-5-2005 أحدث الاقتراحات. التعويضات المقترحة هي أفضل بقليل من تلك التي اقترحت بين الأعوام 1975-1980، ومقابلها يُطالب البدو بسحب الدعاوى القضائية وإخلاء المنطقة، والموافقة على تسجيل الأراضي باسم الدولة.

تميّزت سياسة الحكومة برئاسة شارون بمزيد من الشدة والصرامة، وشرعت بتقديم الدعاوى المضادة حول الأراضي المتنازع عليها مع البدو. حتى حزيران 2005، تمّ تقديم 100 دعوى مضادة بخصوص أراضٍ تصل مساحتها إلى 85,000 دونم؛ وتمّ البت في 10 من بينها والتي تتعلق بـ 10,000 دونم.

مكانة مدنية متفردة ومختلفة

يتميّز البدو ليس فقط بسبب تجميعهم في مكان بديل لذلك الذي أقام به معظمهم حتى العام 1948فحسب، بل كذلك بأنهم يملكون مكانة مدنية متفردة ومختلفة. يتجلى الأمر، أولاً، في أن العلاقة بين الدولة والمواطنين البدو تُمارس من خلال عدد من المؤسسات التي أقيمت خصيصاً لهذا الغرض، والتي تعمل بشكل مستقل ومنفصل عن بقية أجهزة الدولة. ثانياً، على مدار عمر الدولة تقريباً، لم يتمتع البدو بحكم محلي مستقل، حتى في القرى المعترف بها. وأخيراً، لم يتمتّع البدو سابقاً- وبعضهم حتى يومنا هذا- من حقوق المواطنة الأساسية كحق التصويت والترشح للسلطة المحلية أو حتى الحق في تسجيل العنوان في بطاقة الهوية.

منظومات متميّزة للهيمنة

حتى العام 1966، قبع البدو في النقب- كغيرهم من الفلسطينيين الذين تحولوا لمواطنين في إسرائيل- للحكم العسكري. شغل الحكم العسكري في غالب الأحيان وظيفة ممثّل السلطة الحصري في جميع المسائل والقضايا. بحث الحاكم العسكري من جهته قضايا المواطنين البدو بوساطة المشايخ ولم يتعامل معهم كأفراد. بدأت مكانة الحكم العسكري تتضعضع شيئاً فشيئاً خلال الستينيات، إلى أن ألغي نهائياً في العام 1966.

حلّت وزارة الزراعة مكان الحكم العسكري في معالجة قضايا البدو، وبالتحديد دائرة أراضي إسرائيل، التي أقيمت كقسم في وزارة الزراعة في العام 1960. في 1986، أقيمت “مديرية البدو” داخل دائرة الأراضي، ومنذ إقامتها أصبحت الهيئة الحكومية الأساسية التي تركز بين يديها الصلاحيات بكل ما يتعلّق بقضايا 150,000 مواطن بدوي في النقب- سكان القرى المعترف بها وغير المعترف بها على حد سواء. وتقع على المديرية مسؤولية تخطيط وتطوير البلدات القائمة، وبناء مخططات لبلدات جديدة، وتخصيص أراضٍ للمؤسسات العامة ولأغراض الزراعة، بالإضافة إلى محاولات التوصّل إلى تسويات بخصوص قضايا الملكية وتخصيص مياه الشرب. تُحوّل جميع الميزانيات المخصّصة للبدو، بما في ذلك ميزانيات السلطات المحلية في البلدات المعترف بها، بواسطة المديرية وليس بواسطة الوزارات الحكومية مباشرةً.

أثارت مديرية البدو انتقاداتٍ جمّة، سواء كان ذلك من قبل البدو أو من قبل تنظيمات وهيئات أخرى. وقد سجّلت مؤخراً بعض المحاولات لإلغائها أو الحدّ من صلاحياتها. فعلى سبيل المثال، قدّم مجلس الأمن القومي توصيته بأن تقتصر صلاحيات هذه المديرية على قضية الأراضي، ونقل بقية الصلاحيات لجهات أخرى.

بالإضافة إلى مسؤولية دائرة أراضي إسرائيل عن مديرية البدو، فهي المموّل الرئيسي لـ” الدوريات الخضراء” المسئولة عن الحفاظ على أراضي الدولة من الغزاة. تقع على هذه الدورية أيضاً مسؤولية هدم البيوت غير القانونية، ومصادرة قطعان المواشي وأمور أخرى.

تنوب عن السلطة هيئة استثنائية أخرى تخص البدو، وهي سلطة التعليم البدوي التي أقيمت في وزارة التربية والتعليم في العام 1981. تمنح هذه السلطة خدمات التعليم للبدو في القرى غير المعترف بها، خاصةً وأنهم لا يتبعون إلى أي سلطة محلية. وفي الواقع، تحوّلت الهيئة المذكورة إلى السلطة المسئولة عن جميع قضايا التعليم في المجتمع البدوي. أعربت وزارة التربية والتعليم، مؤخراً، عن نيتها حلّ هذه الهيئة، لكنها لا تزال قائمة حتى كتابة هذا التقرير.

سلطة محلية خارجية

تتجلى المكانة المدنية الاستثنائية للبدو كذلك في كونهم لم ينعموا على مدار الأعوام التي مضت منذ قيام الدولة بسلطة محليّة مستقلة. وحتى إقامة البلدات المعترف بها، كان البدو يخضعون لسلطة الحكم العسكري ومديرية البدو. بعد نقلهم إلى البلدات، وجد البدو أنفسهم تحت سلطة اليهود من أصحاب المناصب في السلطة المحلية. جرت انتخابات بلدية للمرة الأولى في البلدات البدوية الأولى تل السبع (أقيمت في العام 1968) ورهط (أقيمت في العام 1971 )، في العام 1993 وفي العام 1989 بالتتالي. في البلدات الخمس الأخرى، جرت الانتخابات البلدية للمرة الأولى في عام 2000.

مواطنون بلا عنوان

لا تزال إسرائيل ترفض الاعتراف بعشرات البلدات البدوية في النقب، وعليه لا ترد أسماؤها (بعضها كان قائماً قبل (1948) في بطاقات هوية للمواطنين. وبدلاً من العنوان الشخصي، تُحدّد إقامة المواطنين البدو حسب انتمائهم العشائري.

لا ينعم سكان القرى غير المعترف بها بحق الانتخاب والترشيح للسلطة المحلية، ويرجع ذلك إلى أن هذه البلدات غير معترف بها وتفتقد للسلطة المحلية. لا يحق للبدو التصويت أو الترشيح كذلك في البلدات التي تقع ضمن نفوذ السلطات المحلية اليهودية، مع أنهم ملزمون في الكثير من الأحيان بدفع رسوم الأرنونا للسلطة مقابل الأراضي التي يستأجروها لأهداف زراعية.

التطوير الهزيل للقرى المعترف بها

يقطن اليوم أكثر من نصف البدو في النقب في سبع بلدات معترف بها: تل السبع، رهط، كسيفه، عرعرة، حورة واللقية. وعلى الرغم من أن عمر هذه البلدات يبلغ عشرين عاماً وأكثر، فهي لا تزال تفتقد للبنى التحتية اللائقة، ولا تستطيع أن توفّر لسكانها فرص عمل أو خدمات بلدية وحكومية بالمستوى اللئق. ولذلك لا تشكّل هذه البلدات بديلاً حقيقياً بالنسبة لسكان القرى غير المعترف بها.

تعاني القرى غير المعترف بها من عدّة نواقص بارزة، وهي:

منطقة نفوذ محدودة، مقارنةً مع مناطق النفوذ التابعة للبلدات اليهودية في النقب، الأمر الذي يصعّب من إمكانيات التطوير ويحدّ منها؛

ميزانيات بلدية الأكثر تدنياً في إسرائيل؛

المياه المخصّصة لهم تقل كثيراً عن تلك التي تخصص للبلدات اليهودية المجاورة؛

انعدام بنى الصرف الصحي أو عدم تطويرها كما يجب؛

شبكة الشوارع الداخلية بوضع رديء، وأحياناً تنعدم الشوارع التي تصل هذه القرى بالشارع الرئيس. يوجد في جميع البلدات (ما عدا رهط) شارع موصل واحد، الأمر الذي يصعّب من الوصول إليها؛

غياب خدمات المواصلات العامة، الداخلية منها والخارجية، مما يحدّ من امكانية الوصول إلى سوق العمل، ومؤسسات التعليم العالي، والمستشفيات وخدمات الشؤون الاجتماعية، والخدمات المالية والحكومية؛

لا توجد خدمات خطوط هاتفية كافية وموثوق بها؛

غياب المؤسسات العامة مثل المصارف والمكتبات العامة والبريد ومواقف السيارات والمراكز الجماهيرية؛

الكثير من الصفوف التعليمية (وبعض المدارس) تعمل داخل الكرافانات.

ترد قضية البلدات البدوية المعترف بها بشكل ثابت في جلسات الحكومة. مؤخراً، وفي العام 2003، تعهّدت حكومة شارون لمخطّط سداسي، يتم بموجبه استثمار 1.1 مليار شيكل جديد. لكن 80% من هذه المبلغ سيقتطع من الميزانيات الجارية للوزارات المختلفة، بالإضافة إلى ذلك خصّص قسط كبير من هذا المبلغ للهيئات التي تعمل على فرض القانون. واتضح في الآونة الأخيرة أن المبلغ الذي حوّل بالفعل يصل إلى 37% من الميزانية المعلنة.

القرى غير المعترف بها: قصة المواطنين غير المرئيين

يقطن حوالي 76 ألف مواطن بدوي في 45 قرية غير معترف بها من قبل السلطات، ولا تظهر في الخرائط الرسمية للدولة. بعض هذه القرى كان قائماً قبل قيام الدولة، والبعض الآخر أقيم في الخمسينيات عندما طردت القبائل البدوية من شمال غرب النقب إلى منطقة السياج.

لا تحصل القرى غير المعترف بها على الخدمات الحكومية المنظّمة، وينعدم فيها جهاز الحكم المحلي. تتكون المباني القائمة في هذه القرى من مواد غير صلبة تحسباً من عمليات الهدم التي تنفذها السلطات. بالإضافة إلى ذلك، تنعدم المؤسسات عامة والشوارع الموصلة. ما يزيد عن نصف البيوت ليست موصولة بشبكة المياه، ويضطر المواطنون القيام بخطوات مختلفة من أجل الحصول على المياه. لم توصل هذه القرى أيضاً بشبكة الكهرباء، ومعظم السكان لا يملكون الثلاجات، كما وتفتقر الشوارع للإنارة. ينعدم في هذه القرى أيضاً جهاز الصرف الصحي مما يؤدي إلى إسقاطات بيئية وصحية خطيرة. تمر من بعض القرى قنوات صرف صحي مكشوفة تأتي من البلدات اليهودية المجاورة. تفتقر جميع هذه البلدات إلى هيئة لتجميع القمامة. تتميز أجهزة الصحة والتعليم والرفاه في القرى غير المعترف بها بمستواها البائس: العيادات القائمة غير كافية وهي توفر الخدمات الأساسية فقط. يقتصر ما تقدمه المدارس ومكاتب الرفاه الاجتماعي على الخدمات الأساسية فقط.

في أيار 1997، أقام سكان القرى غير المعترف بها “المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب”، كرد فعل على المخطط الهيكلي للواء الجنوب، الذي-كما اتضح- لا يشمل بداخله القرى غير المعترف بها. يحمل هذا المخطط نوايا لطرد بعض السكان من أراضيهم وسلب الكثير من الأراضي التابعة لبعض القرى. تشكلت اللجنة من رؤساء اللجان المحلية في القرى، ووضعت نصب أعينها هدف نيل الاعتراف بالـ 45 قرية غير المعترف بها.

سجّل المجلس الإقليمي، وإلى جانبه تنظيمات بدوية أخرى فاعلة، بعض الإنجازات: أولاً، شكّل عمل المجلس عاملاً هاماً في بلورة قرار حكومة براك من العام 2000، والذي يعتبر بادرة جديدة بكل ما يخص القرى غير المعترف بها. تضمن القرار، أولاً، الاعتراف بـ 9 قرى من بين الـ45 قرية غير معترف بها، وإقامة المجلس القطري أبو بسمة لإدارة هذه القرى؛ ثانياً، وضع هذا القرار حدّاً لمعادلة اشتراط منح الخدمات الحكومية للبدو بالتوصل إلى تسوية في قضية الأراضي؛ وثالثاً، مشاركة السكان من القرى غير المعترف بها في عملية اتخاذ القرارات.

إتخذت التنظيمات والنشطاء البدو دوراً فاعلاً في الإجراءات القضائية التي اتخذت ضد الخطة الهيكلية للواء الجنوب. في العام 2000، قدّم سكان القرى غير المعترف بها التماساً للمحكمة العليا، بواسطة جمعية حقوق المواطن، بسبب عدم شمل القرى غير المعترف بها في الخطة الهيكلية للواء الجنوب. ألزمت المحكمة العليا الملتمسين والمجلس القطري للتخطيط والبناء التوصّل إلى اتفاقية، حيث طُلب تحضير خطة هيكلية لوائية جزئية تعالج مسألة القرى البدوية بمشاركة ممثلين عن المواطنين، ودراسة الخطّة البديلة التي قدّمها المجلس اللوائي للقرى غير المعترف بها في النقب.

يشكِّل قرار المحكمة العليا وقرار حكومة باراك إنجازين بالغي الأهمية. ومع ذلك،لم يجر أي تقدم يذكر خلال الأعوام الخمس الماضية منذ صدور هذه القرارات. وأكثر من ذلك، إذ يبدو أن السلطات تنتهج سياسة المماطلة. يتجلّى الأمر في الوتيرة البطيئة في تحضير الخطة الهيكلية اللوائية الجديدة، مقابل التنفيذ الجاري على قدم وساق لقرارات الحكومة في إقامة العشرات من المستوطنات اليهودية، ومزارع الأفراد في النقب. إضافةً إلى أن تنفيذ توصية المحكمة العليا بخصوص مشاركة البدو في مسار التخطيط تجري بشكل محدود للغاية.

كان قرار حكومة شارون الصادر في أيلول 2003 حول الخطة متعددة الأعوام لمعالجة قضايا الوسط البدوي في النقب، القرار الحكومي الأخير الذي اتّخذ بهذا الشأن. على الرغم من أن القرار يصادق على قرار حكومة باراك الاعتراف بعدد من القرى، ويتطرّق إلى تطوير البنى التحتية والخدمات، إلا أنها تشدّد بالأساس على مسألة فرض القانون. بناءً على ذلك رُصدت -في إطار هذا القرار- ميزانيات إضافية لجميع الأجسام التي تعمل على فرض القانون. قرّرت الحكومة مؤخراً إقامة هيئات جديدة تعمل على فرض قوانين الأرض. وفي حين وصلت ميزانية الخطة التي وضعتها حكومة شارون إلى 1.1 مليار شيكل، إلا أن جزءاً كبيراً منها هو مجرد تحويل لميزانيات قائمة.

ميزانيات غير ملائمة، واستغلال متدَنٍ

من شأن التمعّن في ميزانية الدولة أن يترك الانطباع بأن الحكومة ترصد مبالغ كبيرة لمعالجة ضائقة البدو في النقب. إلا أن الحديث هنا يدور عن أموال بعضها غير مستغلّ. فعلى سبيل المثال، تُظهر مراجعة بند التخطيط والتطوير (الذي يشمل إقامة الأحياء الجديدة، تحسين البنى التحتية وإلخ..) لمديرية البدو أن نسبة الاستغلال تصل إلى 40% فقط بمعدل سنوي عام. السلطات على دراية تامة بهذه النسبة المنخفضة، وعليه فإنّ تخصيص الميزانيات المرتفعة عاما بعد عام، ليست إلا تظاهر بسخاء السلطة دون أي غطاء على أرض الواقع.

غياب الأفق الاقتصادي

خلال معظم سنوات القرن الـ20، كانت الزراعة مصدر رزق البدو الأساسي. لكن الزراعة البدوية تضرّرت كثيراً تحت سيطرة الحكم الإسرائيلي. أولا، فقد البدو الكثير من الأراضي خلال عملية طردهم إلى منطقة السياج. ثانياً، أراضي منطقة السياج هي أكثر جفافاً من تلك الواقعة في النقب الشمال غربي. ثالثاً، تعتبر الدولة أراضي السياج تابعة لها، وبالتالي تتيح الفلاحة باتفاقية استئجار (لا تقتصر هذه الظاهرة على البدو،فـ 93% من أراضي الدولة تخضع لملكية الدولة، وبالتالي يستأجر معظم المزارعين اليهود الأراضي من الدولة؛ يكمن الفرق في أن المزارعين اليهود يستأجرون الأرض لفترة تبلغ 49 عاماً مع إمكانية التمديد، كما ويستطيعون بالإضافة إلى ذلك استئجار أراضٍ أخرى باتفاقيات سنوية، بينما يشكل البديل الثاني الإمكانية القائمة الوحيدة بالنسبة للبدو. وعليه يُطلب من المزارعين البدو تجديد التصريح الذي يحصلون عليه من السلطات، وأحياناً يكون عدم التجديد إمكانية واردة أو أنّهم يحصلوا على قسيمة أخرى غير تلك التي فلحوها في العام المنصرم).

رابعاً، لا يحصل المزارعين البدو على حصص مياه كتلك التي تُمنح لجيرانهم من اليهود؛ هنالك بعض المزارعين الذين يحرمون من أي حصص من المياه، فيضطرّون، بالتالي، إلى دفع ثمن المياه حسب تسعيرة الاستعمال البيتي، التي تصل إلى 3.5 أضعاف سعر المياه المعدة لأهداف زراعية. لا يحظى البدو بالدعم الحكومي التي يمنح للزراعة البعلية في سنوات الجفاف.

وأخيراً، وبكل ما يتعلق بفلاحة القسائم التي لم يحصل البدو على المصادقة بخصوصها، تتّبع السلطات سياسة مشدّدة، وتعتمد رشّ المحاصيل والقسائم بمواد كيميائيّة أو تقوم بحرثها.

بحث البدو، ومنذ فترة الانتداب، عن العمالة الأجيرة، لأن الزراعة وحدهالم تكن كافية كمصدر للرزق. عند قيام الدولة وحتى العام 1966،لم يُسمح للبدو الخروج من منطقة السياج وقبعوا تحت سيادة الحكم السكري.كان الخروج من المنطقة كان مقترناً باستصدار تصريح من قبل الحاكم العسكري، وكانت مصالح السكان اليهود الاقتصادية من بين الاعتبارات التي اتبعت سياسة التصاريح هذه بالحسبان. عانى النقب بأكمله خلال الخمسينيات من معدّلات مرتفعة من البطالة، وتخوّفت السلطات من أن يشغل البدو أماكن العمل المحتملة للقادمين الجدد، لكونهم أيدٍ عاملة رخيصة ولا يحصلون على حماية الهستدروت. عندما كان يتعذّر على المشغلين اليهود إيجاد عمّال يهود،وفقط عندها، كانوا يتوجّهون للحاكم العسكري في طلب العمال البدو. وبذلك وجد البدو بعض الأعمال في تعبيد الشوارع والزراعة والكسّارات والمناجم. وتمّ تشغيل القلائل منهم في أعمال شبه مهنية (النجارة وتصليح السيارات وما شابه).

إزدهر، في تلك الأعوام، فرع التهريب كمصدر للرزق، وتمّ القضاء عليه بتاتاً بعد حرب 1967 عندما احتُلت الضفة الغربية وقطاع غزّة وشبه جزيرة سيناء.

التجارة في أوساط البدو محدودة للغاية. تفتقر البلدات البدوية لأي بنى تحتية لائقة للتشغيل. وعلى الرغم من كونها الأكثر فقراً في إسرائيل،لم تحصل هذه البلدات على مكانة مناطق التطوير “أ”، التي تمنح التسهيلات الضريبية للمستثمرين. تتميز شركات الأعمال القائمة في هذه البلدات بصغرها، وتأثيرها على نسبة التشغيل ضئيلة. تشغّل الشركات البارزة في النقب مثل: موتورولا، مصانع البحر الميت وما شابه، القليل من البدو.

بالإضافة، لا تشكّل الخدمة العسكرية في جيش الدفاع الإسرائيلي بديلاً تشغيلياً حقيقياً. ولا يزيد عدد المتجنّدين عن المئات القليلة، وهم أقلية من بين الشباب البدو. كذلك لا يوفّر الجيش الكثير من الفرص التشغيلية للجنود المسرّحين.

واقع الحال التشغيلي

المعطيات القائمة حول أنماط عمل البدو قليلة. ويغيب سكان القرى غير المعترف بها عن العيّنة السنوية الذي تستعمل في استطلاعات القوى العاملة في دائرة الإحصاء المركزية. أجرينا في إطار هذه الدراسة تحليلاً للوضع التشغيلي للبدو في النقب، يعتمد على استطلاع القوى العاملة من العام 2003، ويتطرّق إلى المواطنين في البلدات المعترف بها.

يظهر من خلال تحليلنا أن 64% من أبناء سن 15 عاماً فما فوق انخرطوا في قوّة العمل في العام 2003؛ هذه النسبة تشبه تلك القائمة بين اليهود في قضاء بئر السبع (60%)، لكن نسبة البطالة بين اليهود في قضاء بئر السبع وصلت 11.6%، بينما وصلت بين البدو إلى 34.7%.

وأخيراً، وجدنا أن مستوى أجور العمال البدو أكثر تدنياً: تندرج البلدات البدوية في أسفل سلّم الدخل في إسرائيل. لكن تجدر الإشارة أن معدّل الدخل في البلدات البدوية المعترف بها لا يقلّ كثيراً عن معدّل الدخل بعض بلدات التطوير اليهودية الواقعة في المنطقة.