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حب الأرض يزداد قوة لدى البدوي

بقلم: نوري العقبي

التمسك بالأرض، وحتى القتال دونها، كان أحد أركان توجّه الأفراد والجماعات والقبائل في الجنوب.

وهكذا قُسمت أرض النقب من الناحية الجغرافية بين القبائل الكبيرة التي تتكون منها هذه الشريحة الأسياسة من السكان العرب في المنطقة، وهم قبائل التياها والترابين والعزازمه الذين توطنوا في المنطقة منذ مئات السنين.

كذلك تقاسمت هذه القبائل مصادر المياه الشحيحة جداً، التي كانت بالكاد تكفي لسد حاجة السكان وريّ مواشيهم التي هي أحد مصادر رزقهم.

هذا بالإضافة إلى اجتهاد الأفراد الذين كانوا يحفرون الآبار (الهراب) لجمع مياه الشتاء وخزنها لأيام الصيف الحارة.

أما حينما وطئت أقدام اليهود أرض النقب قبل عشرات السنين، قام دافيد بن غوريون بالاجتماع إلى المندوب السامي البريطاني وطلب منه السماح لليهود بالتنقيب عن مصادر المياه الجوفية في النقب، أو حتى جلبها ونقلها بواسطة أنابيب من الشمال، ومن ثم تقاسمها مع السكان البدو، أصحاب الأرض الأصليين.

كان هذا عام 1934م، وقد كان النشاط في ذلك الحين محموماً من قبل الحركات والمؤسسات الصهيونية للاستيلاء على أكبر مساحة من الأرض بالشراء من أصحابها البدو من الذين كانت حياتهم ربما عسيرة جداً.

وقد كان رجال المؤسسات اليهودية شبه الرسمية يبحثون لهم عن عملاء وسماسرة من أجل العثور على أناس يوافقون على بيع أراضيهم والتخلي عنها، وذلك بعد تسجيلها لدى دائرة الطابو، ومن أجل تسهيل عملية نقل الملكية من صاحبها البدوي إلى المؤسسات الصهيونية اليهودية أو حتى للأفراد اليهود.

ولكن بالرغم من الحالة الاقتصادية الصعبة لدى السكان، لم تتمكن المؤسسات الصهيونية من ابتياع سوى 5% من أراضي النقب، وهي أقل مساحة اشتراها اليهود قياساً بما اشتروه في أماكن أخرى في فلسطين.

هذه مقدمة عامة وملحّة لا بد هنا من الإشارة إليها، وهي تثبت بالتأكيد أن حب الأرض لدى صاحبها البدوي في النقب أمر مؤكَّد، وحقوقه فيها ثابتة وغير قايلة للتصرف.

وهناك أيضاً دليل واضح وهو الإصرار والتمسك بالحقوق في الأرض، بالرغم من التهديد من ضياعها والإغراءات المستمرة خلال عشرات السنين من قبل حكومات إسرائيل المتعاقبة وأيضاً مؤسساتها ودوائها المختلفة.