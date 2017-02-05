حامد في تل أبيب

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بقلم: جلال أبو فريح

في ساعات الفجر, يستيقظ حامد وفكره معلق بساعة السفر إلى تل أبيب؛ فهو لا يحب تلك الساعة، وما أن يتذكرها حتى يتشح كل شيء حوله بالسواد, ساعة ونصف لكنها دهرٌ بالنسبة له , آه لو أجد عملا هنا قريباً من بيتي بين أناسي الذين يشبهوني، آه لو كانت لدي رخصة سياقة حتى لا أحتاج ذلك الباص اللعين, يحدث نفسه حالماً لكن ما كان سيكون، ومصير حامد الباص إلى تل أبيب حيث يعمل هناك في أحد المطاعم نهاراً وحارساً ليلاً, كلما اقتربت ساعة الصفر كلما ضاق خلقة وضاقت الدنيا من حوله.

حزمت أم حامد الحقائب لابنها ورتبت الملابس ووضعت له كعادتها زر عفيق كما يوصيها دائماً لأنه يحب العفيق ولا يستغني عنه في حله وترحاله، العفيق يؤنس وحدته في تل أبيب ويجلب له الطمأنينة والأمن, فعندما تقسو عليه الحياة وتشتد عليه كلاليب الغربة تجده يحضن زر العفيق يحدثه عله يجد فيه زمن آخر.

أزفت ساعة السفر وبات وصول الباص قاب قوسين، لذا يهم حامد بتقبيل إخوته ووالديه وكأن قلبه على وشك أن يُنتزع من أحشائه, يطلب من أحد جيرانه أن يوصله إلى المحطة فيصل عشر دقائق قبل وصول الباص.

حقيبة السفر التي يحملها تؤرقه جداً لأنها ما انفكت تجتذب نظرات الشك من المسافرين, يحاول إقناع نفسه بأنه إنما يتوهم وهذا الشبح إنما هو من نفسه ولا وجود له على الأرض, لعل الناس أُعجبوا بالحقيبه خاصة وأنها كلفت غالياً وماركتها تعتبر ذات جودة عالية جدا..ً يشجع نفسه.. لا لن تؤثر فيه نظراتهم قيد شعرة, “حتى لو نظروا إنما ذلك دلالة على أن ملامحي عربية، وماذا في ذلك؟, بادٍ في وجهي أني عربي لأني أصيل والحصان الأصيل يُعرف من وجهه, لا لن تؤثر فيّ نظراتهم، فلينظروا وأنا أيضاً سأنظر إليهم وماذا في ذلك, لن يهزوا داخلي, أنا هنا أنا ابن الأرض من قبل أن يحلم هرتسل حلمه, أنا هنا ولن تؤثر في نظراتهم”…. يحاول أن يفهم نفسه أن الأمر لا يحتمل كل هذا البؤس واليأس.. فجأةً يسمع دوياً يقترب منه، يلتفت فيجد الباص قد وصل المحطة, يعتلي درجات الباص ثم يدخل، يقطع تذكرته ويجلس بشكل عفوي على أول كرسي يجده فارغاً, لكن أواه ما هذا الحظ؟ لقد جلس بجانب جندي, يقول له: “شالوم”, لكن ذلك لم يترك انطباعاً جيداً لدى الجندي الذي ذهبت سكينته بعد أن سمع لكنةً عربية في كلامه, يُخرج حامد صحيفة عبرية من حقيبته لعل ذلك يقنع من حوله أنه يجيد العبرية ولا شأن له بأوهامهم، لكن الأمر يزداد سوءاً, كأنهم يقولون إن هذا المتخفي يريد أن يوهمنا أنه يقرأ العبرية, لذا فمن كان يشك في أمره أصبح متيقناً أنه على وشك تفجير الباص, أينما رفع حامد بصره يميناً أو شمالاً يجد تلك العيون التي تجرده من إنسانيته, تقزّمه, تفتت روحه, كيف السبيل إذاً؟.. لا سبيل أمامه إلا النوم، نعم النوم فلعل في موته المؤقت تخفيفاً وهروباً من هذا البؤس، فلا خوف أن تضيع عليه محطته في تل أبيب لأن المحطة الأخيرة هي تل أبيب، والسائق حينها سينادي في مكبرات الصوت لقد وصلنا المحطة الأخيرة, ثوانٍ حتى يغط حامد في سبات عميق يأخذه إلى عوالم أخرى، تارة يرى نفسسه مرتاحاً مادياً مستغنياً عن الباصات, وتارة يحلم أنه أصبح سائقاً للباص، حينها لن ينظر إليه أحد نظرةً مريبة,.. يسمع فجأةً في حلمه صوتاً مدوياً ينادي، فيستيقظ مفزوعاًَ ظاناً أنه قد وصل محطته الأخيرة وأن الكابوس على وشك الانتهاء, لكنه سمع في مكبر الصوت صوتاً يقول “إرم سلاحك واخرج ثم ارفع يديك”. كان الباص فارغاً إلا من حامد وحقيبته… تم إخلاء الباص واستدعاء شرطة المتفجرات التي حاصرت المكان واستدعت مروحيةً تحسباً لأي طارىء قد يحدث .