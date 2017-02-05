المرأة العربية مظلومة وظالمة

0 0

بقلم: وسام عمري (أبو مجد)

عذراً أخي القارئ أختي القارئة، قد أكون مجازفاً في طرحي لهذا الموضوع, لأنه موضوع كبير وأكبر من أن أختصره في هذا المقال المتواضع, وهو موضوع شائك ومركب جداً، إذ تتداخل فيه أمور كثيرة من زمن التاريخ حتى هذا الزمان…. زمن المادة. ولكن بالرغم من ذلك أردت أن أتحدى نفسي وأخاطبك لعلّ وعسى أضيف لمحةً من لمحاتي تساعد في التفكير، والنظر من زاوية أخرى للموضوع، وقد أقدم رؤية مغايرة لما درجت عليه أعراف الطرح لهذا الموضوع، وإلاّ … هي حاجةٌ في نفسي قضيتُها.

كم حلمتُ أن يكون هذا الموضوع قضية الساعة وأن يناقشه الجميع، الآباء والأمهات، رجال السياسة والاجتماع والدين والفكر، وأنا أكتب هذا المقال لأني أؤمن بمقدرة وقوة المرأة الخارقة على صنع المعجزات, وأن لا نهضة لمجتمع بوجود امرأة جاهلة ساذجة مادية تبعية مستغلة مقلِّدة. والحق يُقال أن كثير هو الذي كتب عن المرأة العربية, وكثيرة هي الندوات التي تناقش وضع المرأة ولكن بنظرة مادية بحتة وبطريقة ضالة ومضلة, وتتكرر الجمل نفسها: (المرأة نصف المجتمع, تحرير المرأة من القيود، المرأة تعاني من ظلم الرجل والمجتمع، يجب أن تخرج المرأة للعمل والى آخره…).

سئمنا من هذه الجمل, واشمأزت النفوس منها, لأنها كالسراب… لا وزن ولا قيمة لها (لا بتقدم ولا بتأخر). يجب أن نقف وقفة متأنية فاحصة ثاقبة عند دراسة وضع المرأة العربية المعاصرة. إن المرأة العربية تعيش في خصوصية تميزها عن باقي نساء العالم ولكننا لم نع هذا، وظلمنا المرأة ولم نعلمها ولم نثقفها وتركنا الحارة والمدرسة والفضائيات والإعلام يغذي فكرها وينمي شخصيتها “ويحررها” حسب مفهومه ومصلحته.

فتجد من يقول إن المرأة العربية تقدمت وتطورت في السنوات الأخيرة واكتسبت العلم والوعي والتقدم في جميع مجالات الحياة، وأحرزت المكاسب الكبيرة على قوى الجهل والظلام، ها هي تخرج من بيتها وتدخل معترك الحياة وتساهم في بناء مجتمعها جنباً إلى جنب مع الرجل.

يا سلام … والله كلام جميل! كلنا نتمنى بأن تتحقق هذه المثالية في مجتمعنا ولكن يجب أن لا تطرب الأذن لهذا الكلام, لأنه كلام في أحسن أحواله غير دقيق وفيه طمس للحقيقة وتزوير للحقائق.

نعم.. خرجت المرأة من بيتها ولكن لم يتحقق ما بعد ذلك… إلا بنسبة قليلة غير كافية… لأن كل شيء يبنى على باطل يكون باطلا في أغلب الأحيان، وكل خطوة نحو التغيير بدون وعي المجتمع ونضجه وتخطيط علمي مدروس، يتحول التغيير من نعمة إلى نقمة.

تعالوا نطرح بعض التساؤلات، هل هذه البنت العربية التي خرجت من البيت وقد تكون تخرَّجت من الجامعة هل أصبحت على قدر من الوعي والمسؤولية والوعي؟ وهل زاد ذلك في سعادتها وقلل من شقائها ومعاناتها؟

أم فهمت البنت العربية التحرر على أنه التحرر من أنوثتها ووظيفتها في الحياة؟

ماذا تقدم بحياة المرأة العربية؟. أين المرأة المثقفة الواعية التي تعلم ولا يخفى عنها شيء؟ أين المرأة التي تأخذ حقوقها وتؤدي واجباتها؟ أو لو نطرح سؤال بشكل آخر، ما هي نوع النقاشات التي تدور بين “البنات المتعلمة” اليوم؟ هل هي اجتماعية سياسية اقتصادية فكرية فقهية؟ أم “حدث ولا حرج”.

هل هذا اللباس الذي ترتديه البنت العربية اليوم هو رمز للتحرر والحرية، وحاجة ضرورية من حاجات هذا العصر؟ أم تقليداً أعمى لشعوب غريبة عنا بالدين والحضارة والعادات والتقاليد. أم انغماس في الشهوات التي تقلل من رقي الإنسان؟ إذاً لماذا؟ ربما لكي تظهر جمالها ولكن… أنا أعرف أن الجمال يقاس (بالعيون الواسعة, وجه وسيم, أخلاق راقية….) وليست بإظهار بعض أعضاء الجسد. قد تقول البنت “أنا حرة”! جميل…. أولا أنت لست حرة بهذا المفهوم ولكن فليكن، فلماذا تنزعجين إذا قام “شاب حر” مثلك بالمغازلة أو الاعتداء أو الاغتصاب؟ وكثير ما تتكرر “أنا حرة” على ألسنة البنات عند النقاش أو الجدال، والمؤسف أنها لا تفهم من كلمة حرية إلا نطقها, لأن الحرية يجب أن لا تهدد سلامة المجتمع وتقويض أركانه وألا تؤدي حريتها إلى الأضرار بحرية الآخرين وإفسادهم. يقول الكاتب الفرنسي “اندريا موروا” في كتابه “أسباب انهيار فرنسا”: (من أهم أسباب انهيار فرنسا في الحرب العالمية الثانية هو تفسخ الشعب الفرنسي نتيجة لانتشار الرذيلة بين أفراده). أي أن هذه “الحرية” قد تدمرنا جميعاً.

لقد ركّزت كل خلايا المخ والأعصاب لكي أفهم هذه الفتاة فما استطعت، ربما لأن المشكلة عندي, ربما!…. ولكن إذا أردنا أن نبني مجتمعاً متيناً أصيلاًَ لا نستطيع ذلك في أجواء مثيرة للشهوات في التلفاز والمجلات والجرائد والشوارع، فهذا شبه مستحيل إن لم يكن مستحيلا. إسمع لهذا العالم فهو ليس “متخلف مثلي”، الدكتور الكسيس كارل في كتابه المشهور “الإنسان ذلك المجهول”: (عندما تتحرك الغريزة الجنسية لدى الإنسان تفرز غدده نوعاً من المادة التي تتسرب بالدم إلى دماغه وتخدّره فلا يعود قادراً على التفكير الصافي.

وما بالك عند الحديث عن مجتمعات محافظة مثل مجتمعاتنا العربية فيكون الأثر أكثر عظيماً والدماغ أكثر تخدّراً والتفكير أقل صفاءً.

ويحق لنا أن نتساءل: هل جلبت هذه الحرية المزعومة لنا السعادة ولمجتمعنا الاستقرار والثبات؟

فلماذا هذا التدهور الاجتماعي الذي نشهده والانفلات الأخلاقي؟ إذ قرأتُ في إحدى الصحف العربية أن في سنة 2003 سُجلت تقريباً 2600 حالة طلاق في الوسط العربي وزادت الاعتداءات الجنسية، وإلى آخره من الظواهر التي تدل على تخدر الدماغ ومرض القلوب.

ولا شك أن من أهم الأسباب لذلك أن الفكر الإسلامي الحقيقي كان غائباً عن الساحة في مجتمعنا، وكنا نحيا في ضياع وتبعية مطلقة للفكر الغربي بخيره وبشره، فأخذنا واستوعبنا شرّه بسرعة، ولم نفهم خيره لأن هذا حال الجاهل تجذبه تفاهات الأمور، وينفر من الخير وأهله.

أرى هذه الأمور مجتمعةً أثرت على المرأة العربية سلباً، فها هي تحيا في تناقض رهيب وعدم استقرار غريب، فعليها أن تحذر من الأفكار والنظريات المستوردة وتمحصّها جيداً قبل أن تخضع إليها، ففيها الحق والباطل، وعليها أن تقبل النافع المناسب لها، المقتنعة به فكرياً واجتماعياً، وترفض الباطل الذي يدمرها ويدمر مجتمعها ويفقدها إنسانيتها، لأن إنسانيتها بأنوثتها، فالمرأة أنثى وعليها أن تحافظ على أنوثتها ورقتها، وترفض الآراء والأفكار التي تريد منها التخلي عن صفاتها ومميزاتها. فهي أم وهل هناك وظيفة أرقى وأفضل وأعظم من وظيفة الأم؟ فكيف تسمح لنفسها التخلي عن الأمومة والقبول بوظائف دنيوية حقيرة، فذلك يحولها من أنثى راقية ناعمة عظيمة إلى شبه رجل بشكلها وعملها وصفاتها!.

لذلك نجد المرأة مظلومة وظالمة، فقد كانت مظلومة عندما أهملنا تربيتها… واليوم أراها ظالمة فهي ظالمة لنفسها أولاً ولمجتمعها ثانياً…. حذارِ من الظلم فهو ظلمات يوم القيامة .

والله من وراء القصد، والله ولي التوفيق.