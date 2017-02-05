الرياضة في الجنوب تستنجد.. فهل من مغيث؟

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بقلم: شفيق الهزيل

أصبحت الرياضة في زماننا، على اختلاف أنواعها، محور اهتمام الجماهير الغفيرة. فكل حدث في أي فرع وأي مكان يستحوذ على اهتمام العشرات إن لم يكن مئات الملايين من المشاهدين عبر العالم. وكل ألعاب عالمية توحِّد الملايين من أقطاب الأرض عندما يوجِّه الجميع أنظارهم لمشاهدة ألعاب هذه الدورة.

وباتت الرياضة باختلاف فروعها ودوراتها، المجال شبه الوحيد والأمثل الذي يمكن من خلاله جسر الهوة الاجتماعية والفوارق الطبقية والعرقية والخلافات السياسية بين أبناء المجتمع الواحد، وبين الدول، لا بل وتكون في بعض الحالات سبباً في إيجاد جو من الود والتفاهم، وبالتالي فتح النوافذ لفض بعض الخلافات المستعصية والأكثر تعقيداً بين الشعوب والأمم.

أما على الصعيد الشخصي والفردي فإنّ الرياضة فتحت الباب على مصراعيه أمام الكثير من الرياضيين الذين احترفوا الفروع الرياضية المختلفة ووصلوا إلى أعلى الدرجات وحققوا أعظم الإنجازات المهنية منها والمادية، وبلغوا عالم النجومية والتألق، وأصبحوا قدوةً للملايين من الشباب في العالم.

هذا فضلاً عن أنها (أي الرياضة)، تنمي الثقة بالنفس وترفع اللياقة البدنية وترفع مستوى المهارات والقدرات الفردية والجماعية إلى أعلى المستويات. كما أنها تعلِّم النزاهة والصبر والتسامح والتواضع والمنافسة الشريفة وتقدير الخصم واحترامه.

فإذا كانت الرياضة على اختلاف مجالاتها وفروعها تؤدي إلى هذا كله، فإنّ كرة القدم على وجه التحديد وهي اللعبة الأكثر شيوعاً وشعبية في العالم تقف على رأس هذه الفروع. وهنا، عندما يتأمل المرء الوضع الذي آلت إليه الرياضة بشكلٍ عام وكرة القدم بشكلٍ خاص في جنوبنا الحبيب، فإن العين لتدمع والقلب ليحزن أسىً وحسرةً.

أسئلةٌ كثيرة تخطر على البال:

* لماذا وكيف يمكن النهوض بالرياضة في الجنوب، لكي تخرج من الأزمة التي تعيشها الآن؟

* من يتبنى إنشاء جيلٍ كروي حديث؟

أين الدعم المعنوي والمادي لنوادي الشباب الذين بدورهم يقومون بالواجب الرياضي تجاه مجتمعهم؟

هناك الكثير من الطاقات والقدرات والخامات من أبناء مجتمعنا، فلماذا لا يعيرهم أحد أي اهتمام؟

أين المسئولون عن دعم الرياضة وكوادرها؟

ألسنا بحاجة إلى فريق قوي في الجنوب يؤهلنا لأن نرقى ونسمو نحو العلا والنجومية والتباهي بهذا الفريق؟

أين نحن من هذه التساؤلات التي تعطينا صحوةً تجاه الأفضل؟

ألم يكن فريق اتحاد أبناء سخنين في يومٍ من الأيام مجرد وهم غير معروف، ولكن مع الاجتهاد والعمل الدؤوب والعزيمة استطاع الفريق أن يصل ويحقق أكبر الإنجازات، ورفع رأس الوسط العربي في هذه البلاد وخارجها، وقد سجل التاريخ هذا الإنجاز المشرّف بحروف من ذهب؟ هل وصل وحقق ما حقق بالآمال دون الأفعال؟

لقد وقف وراء الفريق أناس يؤمنون بأن الفوز يجب أن يكون مدعوماً بأمرين أساسيين:

– الجانب المادي المسئول.

– الجانب المعنوي الحقيقي.

وأنا على يقين أننا بحاجة إلى بناء كادر مسئول وجادّ ومعني بوضع الرياضة بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص على الخريطة في هذه البلاد، ويعتنون بمصير الكرة في الجنوب.

كلمة شخصية

لقد بدأتُ حياتي الكروية بالموهبة والثقة بالنفس، ثم طُور هذا الاعتزاز بالجدّ والاجتهاد. ففي بداية مشواري الرياضي التحقتُ بهبوعيل الهزيل حيث كان الفريق في الدرجة الرابعة، وأستطيع القول بكل تواضع أنني استطعت بقدراتي واجتهادي على أرض الملعب أن أقدمهم بكل ثقة نحو الدرجة الثالثة.

كنتُ متميزاً في السيطرة على الكرة، واعترف جميع المدربين في البلاد أنني أسرع لاعب في البلاد وذو لياقة بدنية عالية جداً، وكانت طموحاتي بلا حدود، وكان هدفي أن أصل إلى الدرجة الممتازة ومن بعد ذلك الوصول إلى منتخب إسرائيل. يقول الشاعر:

شبابٌ قنّعٌ لا خير فيهم وبورك في الشباب الطامحينا

إلتحقتُ بفريق هبوعيل بئر السبع، وبعد سنة من المعاناة تركتُ الفريق بسبب نزعة عنصرية ومشاكل اجتماعية، وانضممت إلى صفوف فريق مكابي شفاعمرو. وكان الفريق أول فريق عربي يصعد إلى صفوف الدرجة القُطرية في البلاد. ومع انتهاء الدوري عام 82/81 ورغم هبوط الفريق إلى الدرجة الأولى، تألقتُ من خلال هذا الفريق تألقاً ممتازاً، وتم اختياري أفضل لاعب في الدوري القُطري. وبعد مكوثي في شفاعمرو لمدة سنتين، وجدتُ نفسي أمام عدة عروض من فرق في الدرجة الممتازة، واخترت الانضمام إلى مكابي بيتح-تكفا من الدرجة الممتازة. وفي أول سنة لي في الدرجة الممتازة تألقت تألقاً عظيماً حيث تم اختياري من قبل الجميع من صحف ومعلقين رياضيين بأنني أفضل مدافع في إسرائيل، وحصلت على لقب اكتشافة الموسم، وتم ضمي إلى صفوف المنتخب الإسرائيلي الأولمبي، فأصبحتُ معروفاً ومشهوراً في عرض البلاد وطولها، ثم استمريت في هذا المشوار الرياضي المشرق في بيتح-تكفا من عام 84 حتى 1986. وتلألأ نجمي وكتبت الصحافة كثيراً عني، وكانوا يسمونني “غزال الصحراء”.

أتوجه من هنا إلى الوسط العربي في الجنوب لكي يساهموا في هذا المجال من أجل أطفالنا، ليحققوا أحلامهم ويطوروا مواهبهم.

وأنا كابن النقب وكلاعب قديم يمتلك الخبرة الكافية في هذا المجال، باستطاعتي أن أساعد كل شخص يشعر أن عنده قدرات كروية من أجل تحقيق ذاته والتقدم في لعبة كرة القدم.

لا شك أن وضع الرياضي يؤلمني حقاً، إذ أنظر حولي ولا أجد من يوجّه الشباب، وندائي للمسئولين أن يمدوا يد العون لأبنائهم.

وأتوجه بكلمتي هذه إلى كل من يهمه الأمر ويرغب بالاستفسار عن أي موضوع في هذا المجال، أن يتوجه إليّ وسأقوم بالواجب المطلوب.