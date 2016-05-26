السلطات الاسرائيلية تهدم منازل بقريتي “عبدة” ورخمة وتصادر سيارة تستخدم لرفع الأذان

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هدمت السلطات الاسرائيلية صباح الأربعاء، عددًا من منازل المواطنين الفلسطينيين في قرية “عبدة” مسلوبة الاعتراف في النقب المحتل.

وقال شهود عيان ، إن جرافات الاحتلال مدعومة بسيارات الشرطة والقوات الخاصة، حضرت صباحًا إلى القرية وشرعت بهدم عدد من المنازل.

وأضاف أن أصحاب المنازل جميعهم خرجوا في العراء دون مأوى بديل لمنازلهم.

وفي السياق، أرغمت السلطات الإسرائيلية مواطنًا من قرية رخمة مسلوبة الاعتراف على هدم منزله بيده، وذلك بعد تهديد هذه السلطات له بهدم المنزل بكافة محتوياته.

وذكرت مصادر إعلامية ، أنه من المتوقع أن تأتي أليات الاحتلال إلى المكان لهدم ما تبقى من المنزل.

كذلك صادرت السلطات الإسرائيلية سيارة تستخدم لرفع الأذان في قرية رخمة بالنقب، بعدما تم هدم مسجد القرية سابقًا.

وقال محمد فريجات أحد سكان القرية، إن قوات اسرائيلية استولت على السيارة المثبت فيها سماعات مكبرة للصوت، للأذان وتذكير الناس بمواعيد الصلاة، وقامت بجرها من خلال ألياتها.

وأضاف أن هذه السيارة تم البدء باستخدامها منذ فترة بعد هدم قوات الاحتلال للمسجد القرية.

من جانبه، استنكر النائب طلب أبو عرار الفساد الذي تعيث به أليات الهدم الإسرائيلية في القرى مسلوبة الاعتراف.

وشدد النائب على أن عمليات الهدم أثبتت أنها لا جدوى لها وليست الحل للوضع القائم حاليًا، مضيفًا أن الاعتراف بهذه القرى هو الحل الوحيد لقضيتها.