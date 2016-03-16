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لجنة التوجيه ” إقامة منجم الفوسفات على اراضي الفرعة هو خطر كبير وكارثة لسكان المنطقة “

تم النشر بتاريخ : 16 مارس, 2016 , الساعه: 2:17 مساءً



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 نظمت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب أول امس الأحد جولة ميدانية في قريتي كسيفة والفرعة للاطلاع على آخر المستجدات حول مخطط منجم الفوسفات ( שדה בריר ) الذي أقرته الحكومة على أراضي قرية الفرعة ، وقد التقى الوفد برئيس المجلس المحلي لقرية كسيفه الاستاذ سالم ابو ربيعه وطاقم المجلس المحلي المهني حيث تم اعطاء شرح وافي حول منجم الفوسفات ومخاطره على قرية الفرعة وكسيفة وعراد والقرى العربية المجاورة ، كما اكد رئيس المجلس المحلي على نية المجلس تقديم التماس للمحكمة العليا بالاشتراك مع بلدية عراد ضد اقرار المنجم .

אלפרעה


بعد اللقاء في قرية كسيفه قام الوفد بجولة ميدانية في قرية الفرعة للاطلاع على المنطقة المزمع اقامة المنجم عليها، في نهاية الجولة تقرر متابعة الموضوع مع المجلس المحلي في كسيفة على المستوى القضائي والشعبي والجماهيري بالاشتراك مع ممثلي المواطنين في قرية الفرعة وبلدة عراد المجاورة وستتخذ اللجنة عدة اجراءات نضالية مستقبلية سيعلن عنها في حينه .

لجنة التوجيه ” إقامة منجم الفوسفات على اراضي الفرعة هو خطر كبير وكارثة لسكان المنطقة “ Reviewed by on .  نظمت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب أول امس الأحد جولة ميدانية في قريتي كسيفة والفرعة للاطلاع على آخر المستجدات حول مخطط منجم الفوسفات ( שדה בריר ) الذي أقرته  نظمت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب أول امس الأحد جولة ميدانية في قريتي كسيفة والفرعة للاطلاع على آخر المستجدات حول مخطط منجم الفوسفات ( שדה בריר ) الذي أقرته Rating: 0
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