تربية الأبناء بين الإفراط والتفريط

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بقلم الأستاذ خالد الزيادنة – مدير مدرسة النور الثانوية – رهط

أن تكون أباً أو أن تكوني أماً هذا شعور جميل يحمل في طياته معانٍ كثيرة؛ ولكن أن تكون أباً ناجحاً أو أن تكوني أماً ناجحة ومثالية فهذا شعور أجمل ويحمل في طياته معانٍ كبيرة وأبعاد أكبر.

ليس فينا من تعلم كيف يكون أهلاً للأبوة الحقة أو الأمومة المثالية, ومع ذلك نحن ننجب الأبناء ونجتهد في تربيتهم، والسؤال كيف؟!؟

الواقع أن مدارسنا تعتبر مرآة لمجتمعنا فهي تعكس حتماً نتيجة هذه التربية التي نجد فيها الأنماط المختلفة والألوان الكثيرة المتباينة.

ورد في القول المأثور حول تربية الأبناء ما يلي: “أدِّبه سبعاً وعلمه سبعاً وصاحبه سبعاً ثم ألقِ حبله على غاربه”.

هذه نظرية تربوية شاملة ومتكاملة يستطيع القارئ أن يستنتج منها الكثير الكثير, فللتأديب حقبة من الزمن, وللتعليم نخص فترة, فإن أحسنّا تأديب الأبناء تسهل عملية تعليمهم، وإن أفلحنا في هاتين المرحلتين يكون باستطاعتنا مصاحبتهم، ولذلك أيضاً أبعاد ايجابية فنحن نعتبر الصحبة الصالحة التي تؤصل وتثبت ما قد غُرس من أدب وما قد استُخلص من علم. إضافة إلى أن الأدب ورد قبل العلم لمنزلته الرفيعة ولكونه الأساس المتين لكل خير.

وحتى ننجح في ذلك علينا اتباع الوسطية في المعاملة والتربية، فقد ندرك باللين ما لم ندرك بالشدة فلا نكون لينين لدرجة إمكانية عصرنا ولا نكون شديدين إلا لضرورات لا تحتمل غير ذلك. ولا نطلق للأبناء العنان ولا نشدد عليهم الحصار لدرجة الاختناق. وقد نلخص هذا الحال بأنه علينا الابتعاد في تربية الأبناء عن التفريط المؤدي إلى التسيب والانحراف، والتخلي عن الإفراط في الشدة المؤدية إلى الكراهية والبغض لكل خير، ولنلتمس بين هذا وذاك سبيلا.

إن هؤلاء الأبناء لن يعيشوا زمناً كزمان آبائهم، ولأن الأمر كذلك علينا الاهتمام بتهيئتهم لما هم مقبلون عليه. ولنذكر أن لكل منهم صفاته ومميزاته ومكونات شخصيته، فهم ليسوا بالضرورة نسخة منا نحن الآباء فلنترك لهم المجال بأن يكونوا كلٌ وفق مكونات شخصيته وطبيعته التي قد تنسجم مع ما اكتسبه من أدب وعلم ورفقة صالحة، ولنتذكر قول الإمام علي كرم الله وجهه: “علموا أبناءكم لزمانٍ غير زمانكم فإنهم خُلقوا لغير زمانكم”.

والله الموفق