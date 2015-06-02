وثيقة من ذاكرة التاريخ

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بقلم: د. علي الهزيل

في عام 1967، بعث إلياهو ناوي، رئيس بلدية بئر السبع في حينه، رسالةً إلى عددٍ من مشايخ النقب، بخصوص المقبرة الإسلامية في مدينة بئر السبع، وعدهم فيها بتنفيذ مشاريع في المقبرة تليق بها وبمقامها.

وقد جاءت هذه الرسالة ردّاً على رسالةٍ وجهها له المشايخ بهذا الشأن، وفي أعقاب جلسةٍ عقدوها معه. لكن بعد 40 عام، ازداد حال المقبرة سوءاً، وصارت الجماهير العربية تطالب بحماية المقبرة وتقوم بأعمال ترميم وصيانةٍ فيها، فيما تعبث أيادٍ غير أخلاقية بالمقبرة من حينٍ لآخر.

إن اكتشاف هذه الرسالة، التي وصلت نسخةٌ منها إليّ، وذلك ضمن وثائق الشيخ سلمان الهزيل، من شأنه أن يدعم مسيرة النضال من أجل حماية المقبرة وأن يكون بمثابة حجة قوية ضد بلدية بئر السبع التي تولت أمرها، أضف إلى ذلك أنه توجد رسالة أخرى تعالج أمر المسجد الكبير ضمن وثائق الشيخ سلمان الهزيل أتمنى أن نجدها، يقوم بالبحث عنها ابنه أحمد سلمان الهزيل.

مطلع هذا الأسبوع، بعثتُ رسالةً إلى رئيس بلدية بئر السبع يعقوب تيرنر بهذا الخصوص، مع نسخٍ إلى رؤساء سلطات محلية في النقب، وإلى وجهاءٍ وشخصياتٍ اعتبارية في الجنوب، طالبتُ خلالها بالعمل على صيانة المقبرة أسوةً بالمقبرتين المسيحية واليهودية في بئر السبع، وذكّرتُ رئيس البلدية الحالي بالرسالة التي كتبها سلفه قبل أربعين عاماً.