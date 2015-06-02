صراخ في ليل طويل

قصة/ يسري الغول
صراخ يتهاوى في مساحات قديمة من الزمن، يتناثر كغبار عبق الريح بموته، والمارة بين جبال الخوف يتيهون في نعاسهم، كأنهم لا يسمعون شيئاً، كأن على رؤوسهم الطير، وأنا الوحيد الذي يتملكني الرعب، يتشبث بي، يلتصق حتى يصبح جزءاً مني، أرتعش ورذاذ خريفي يتساقط مع كل صرخة تدوي في أفق المكان.
صرخة أخرى وكل شيء يبدو أمامي مدقع السواد، جفناي ترتجفان، كل سكنة تهوي بي إلى قيعان سحيقة. أركض خائفاً إلى منزلي الذي اشتريته حديثاً، أحاول الاختفاء خلف صهوة الريح، الابتعاد عن صخب القادم من الشرق، و قبل أن أدلف داخل تلك الجدران المهتكة الأطراف، ترتفع حدة الصوت أكثر فأكثر. أقرر العودة مرة أخرى إلى بداية الزقاق علني أتعثر بشبح مثلي يدلني على مصدر ذلك الصوت، وقبل أن أصل تلك الردهات المتهالكة يصدمني أحد الفارين من وحشة المكان، تدل تقاطيع جسده على مدى الرعب الذي يتملكه، أنادي عليه، أصرخ مع صرخات باتت جزءاً من المحيط، أستوقفه، لكنه لا يبالي بي، يستمر في طريقه، يحث الخطى إلى المجهول، أجري وبسرعة لم أعرفها من قبل أتعلق بثناياه، أرجوه أن يتوقف، أسأله والخوف ما يزال يركبنا:
– أخبرني بالله عليك…
تصطك أسنانه، ترتعد فرائصه، يسأل وفي جوفه لهفة للفراق:
– ماذا تريد؟ أسرع أرجوك.
أنظر يميناً وشمالاً، ينظر باتجاه الحدود الأربعة، وعندما أدرك بأن لا وجود للريح بيننا، أخرِج من بين شفتي سؤالاً عاجلاً، طارئاً:
– أخبرني بالله عليك، ما هذا الصراخ الذي يعوي كل لحظة..؟
تتساقط دموع الرجل، يهتف خائفاً:
– إنه.. إنه صوت إحدى نساء القرية.
– وأي امرأة هذه؟؟!
يقف واجماً، لا يتحرك، وفجأة تخرج الكلمات من فمه بسرعة مرعبة:
– إنه الموت، الموت الذي سيأتي…
– ……………….
– الموت الذي سيقتلع أحدنا اليوم من جذوره إلى هاوية سحيقة ….
– لا أفهم ما تقول…
لا يدع مجالاً لي لأتم معه النقاش، يبادر في وجل:
– إنها الأسطورة…
أتوقف، “هل سأعود مرة أخرى إلى أساطير الجنون؟! إلى حكايا الجدة العجوز؟!” أسأله مرة أخرى:
– أي أسطورة تقصد؟!
يهم بالهرب من أمامي، لكنني و بشجاعة لم يعتادها جسدي أحكم قبضتي عليه، فيقول:
– تقول تلك الأسطورة أن مصدر ذلك الصوت لفتاة ماتت منذ زمن بعيد، كانت تسكن في هذا المنزل، وقد ماتت عندما سقطت إحدى القذائف عليها في أحد الحروب…..
أنظر إلى بيتي، كأنه يقصده، بل هو يقصده فعلاً، يداه تشيران إلى ذلك الباب الذي فتحته قبل يومين فقط وولجت كواليسه…..
– كانت قد أصيبت داخل هذا المكان الموحش، لكنّ أحداً لم يجرؤ على إنقاذها، بقيت على تلك الحال لمدة طويلة حتى تحللت الجثة بالداخل، وحلت الروح بكل زاوية من جنباته، وبعد أشهر طويلة دخل بعض اللصوص من قريتنا إلى ذلك القبر وسرقوا قلادتها الذهبية، ثم فروا دون أن يبحث عنهم أحد منا….
أحدق بوجهه الأصفر، المترهل، وأنا عاجز عن الوقوف، كأنني سأسقط أرضاً، أشعر بالغثيان، الخوف، وكأن ملابسي المهترئة ابتلت من أسفل.. أتساءل وفي داخلي آلاف الأسئلة “كيف لي أن أغادر تلك البقعة السوداء؟” ،”كيف سأعيد أشيائي من الداخل؟!” ….
– لقد حلت لعنة تلك المرأة على القرية جميعها،….
– ……………………………..
– تقول الأسطورة إن ذلك الصوت هو إيماءة منها بميلاد موت جديد، و…
أسرح في شجوني، يمر شريط من الذكريات أمامي سريعاً، كأنني يوماً رأيت فيما يرى النائم شيئاً من تلك الأسطورة، كأنني فصل من فصول تلك الحكاية، كنت معلقاً بين السماء والأرض، في صدري تلك القلادة القديمة. أطرق فكري، “لربما هي قلادة تلك المرأة؟! ” أتأملها، “كيف تعلقت برقبتي؟” أشعر بالخوف من ذلك العلو الذي يجعلني معلقاً بين السماء والأرض، “كأنني من أهل الأعراف؟! ” وقبل أن أمتلئ بتلك اللوحة، الرؤية، يزاولني غبار كثيف كالذي أمامي الآن، يسرقني، يلقي بي إلى هاوية الأرض، ينزع القلادة وأنا انتفض عن الفراش.
– إن كنت صاحب هذا المكان، فلا أنصحك بالعودة إليه.
– …………………………….
– لأن روحها ما تزال هنا، تسمعنا، تتلصص علينا كلص ينتظر الانقضاض على فريسته النائمة.
– …………………………….
يفر الرجل هارباً، يولي كالريح العذراء …
أمامي مجموعة من الصور الآن، أمامي تلك الأساطير التي بللت ثيابي، “أستكون نهايتي أسطورة؟ ربما، ربما سأصبح جزءاً منها … ”
قلبي يضرب بعنف الآن، لا أفكر بالعودة إلى تلك الثكنة المرعبة، أعود مرة أخرى إلى بداية الزقاق، أهرب نحو المجهول، أجثو على ركبتي، أزحف، ألطم الريح بوجهي، أتعثر بالحجارة التي ملأت الشارع، أنزع ثيابي كالأبله، أجري مرة أخرى، وقبل أن أصل سوق القرية تواجهني إحدى العربات المتهالكة، تقترب مني وأنا عاجز عن الحراك، كأن جسدي تجمد، أحاول التملص منها، لكنني عاجز عن ذلك، تقترب السيارة بسرعة كبيرة والسائق يلحظني للوهلة الأولى أمامه فيصرخ:
– توقف !!!!!!!!!!
محمد29 يوليو, 2016 at 9:10 مساءً
ونيو 2016 12:46 ص
السيد الاستاذ المستشار/ النائب العام تحية طيبة وبعد ,,, ضـــــــــد الرئيس السابق/محمد السيد حسنى مبارك بصفته ونظامه السابق السيد/ رئيس مجلس الوزراء بصفته السيد/ وزير الموارد المائية والرى بصفته السيد/ وزير الزراعة بصفته السيد/ وزير الاسكا ان والمرافق . بصفته السيد / وزير الدولة لشئون البيئة بصفته ورئيس مجلس إدارة جهاز شئون البيئة بصفته السيد/ الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة بصفته السيد/ وزير الصحة والسكان .بصفته السيد/ وزير الداخلية بصفته الموضــــوع نهر اللنيل منذ فجر التاريخ المصدر الرئسى لحياة المصريين ولا يصح السكوت عن مصادر التلوث التى تهدد الحياة فى شريان نهر النيل فمنذ عام 1999و فى عهد النظام السابق وقعت حادثة تلوث نهر النيل فى موقع وادى حلفا بالسودان وكان من تدبير الموساد الاسرائيلى حيث قام الموساد بنقل 3 اطنان من المواد المشعة ( يورانيوم مشع) الى دولة السودان فى وادى حلفا القريب من الحدود المصرية حيث القى 3 اطنان من اليورانيم المشع فى قاع نهر النيل وكان الهدف منه ابادة الشعب المصرى وعلم النظام السابق بذلك وقامت جهات فى الدولة بعمل درع كهرومغناطيسى للسيطرة على التلوث الذى بدوره امتد الى شريان الحياة نهر النيل داخل مصر دون الاعلان عن تلك الحادثة وظلت من اسرار النظام السابق وبعد مرور3 سنوات بعد نجاح السيطرة على التلوث وفى عام 2003ظهرت معالم الفساد على النظام السابق واهمل النظام السابق هذا الحادث الخطير ولم يعد قادر على السيطرة على مصدر التلوث الاشعاعى وانتشر اليورانيوم المشع فى ربوع الوادى فى المياه والغذاء وزادادت نسب السرطان والامراض المستعصية وازدادت نسب نفوق الاسماك فى العديد من المحافظات وازدات درجة حرارة الارض واثرهذا التلوث على البيئة بشكل ملحوظ بفعل اشعة جاما الصادرة من تفاعل المواد المشعة مع الدرع الكهرومغناطيسى لسوء معالجة مشكلة التلوث فى عهد النظام السابق لذلك وبعد مرور هذه الاعوام من وقوع الحادث النووى وبعد رحيل النظام السابق الفاسد اظالب القائمين على ادراة البلاد بوضع حد لهذا التلوث الاشعاعى الخطير الذى يمتد ويتجدد لالاف السنين ويشكل تهديد للحيا ة