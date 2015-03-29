أم بريص // زاوية ساخرة

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زغروتة للحجاج

الحجاج لمنهم جو من الحجة ما لقيوا حد يزغرت.

زغرتن يا بنات! ولا وحدة منهن بتعرف تزغرت.

يا خسارة.. بنات اليوم ما بيعرفن الزغاريت، والحريم اللي زمان خلصن وخلص معهن الزغروت.

فراطة

أبو سعيدان جيبته فيها فراطة.

وكمان بيحكي “كلام فراطة” يعني ما فيه فايدة.

ومرات كمان بيفرط من الظحك.

بين الكروسة والمزفر

جفيلة ولّدت، وربنا ارزقها بعيّل.

وصارت تودي العيل على الحكمة بكرّوسة.

ويوم ودت العيل على الحكمة، ووقفت الكروسة في ترجية، والكروسة شردت.. ومرداف ورا الكروسة والعيّل.

وكله مشان جفيلة مش متعودة على الكروسة، وهيذي ديمقراطية غصبن عن الطبيعة.

وديرن بالكن يا حريم على الكراريس والظعوف.

ولو تمسكت جفيلة بالعادة القديمة وحطت العيّل بالمزفر كان ما صار اللي صار!!.

نشرة الأرصاد الجوية

أفادت مصادر الأرصاد الجوية أن منسوب المياه ارتفع في سدّة أبو جفال في أعقاب الشتوة الأخيرة.

وقال أبو جفال في تصريح خاص إنه ينوي زراعة البطيخ هذا العام في السدّة، بسبب الرطوبة العالية فيها.

هذا، وعلمت مصادر موثوقة من ضريبة الدخل أنها ستراقب عن كثب كل التطورات في السدة، ومدى الأرباح التي سيجنيها أبو جفال.

أبو البنات

أبو محمد عنده ما شاء الله دسدة بنات. والناس بتعايره وبتقول له: يا أبو البنات.

وأبو أحمد كمان عنده 16 ولد وأكمن بنت.

ولمن بنات أبو محمد كبرن، بطّل أبو أحمد يعايره بالبنات، يعني ودّه البنات للولاد.

زمن المصالح.

الهامل لمن يصير غالي

ولد أبو مفظي كل النهار وهو بيلف بالسيارة، وبيسوي حركوت وبيلف عند المدارس. وهالولد معروف عند الناس إنه هامل وما بيسوى ولا شيكل.

لكن تعالوا خلينا نظرب هالولد.. بيصير قدّام أهله وجماعته زلمة!. يعني محسوب عليكو إذا ظربتوه: كيف بتظربوا زلمتنا؟!!

يعني صار زلمه..

وقبل إيش كان؟

الغالي

الكلمة لهيه معنى، وديرو بالكو.

أبو مفظي شيّع العيّل على الحانوت، وقال له: هات أكمن غرظ للبيت.

قالت أم مفظي: منته لاقي غير حانوت فلان الغالي تشيع العيل عليه؟

قال لهيه: وإيش اللي خلاه غالي؟ معناته هالزلمة هذا صاحب الحانوت غالي عندكي.. المصلحة فيها إنّ.

قالت له: يا زلمة مش غالي.. أسعاره غالية، بس إنت بتقلب الكلام.

قال لهيه: هالحين على بيت أبوكي، روحي، ولمنه الغالي يرخص برظيكي.

قالت له: أناه مخليه لك البيت.

قال لهيه: مع السلامة.

الحرمة المصرية

مفظي تجوز له حرمة مصرية.

ولمنه كان قاعد في الغرفة، الحرمة شافت هدهد. قالت لجوزها: بُص طار (يعني شوف).

ومسكها، ووين اللي يوجعها، بالسير ذبحها ذبح.

قال لهيه: أي هو إنتي منتي لاقية غير كلمة بصطار تقوليها؟ قولي صباح الخير.

والكل على نيته. ديرو بالكو على هاللغة لا تحطموها، واللي بيكسر فيها الخطية بترجع عليكو.

تطورات في البلد

الله يسعد أولاد الحلال اللي ساووا لنا منتزه في القرية.

أبو جفال مقدّر جهودهم وعنده شلايا معزي، وبيطلقهن يطيّرن زمقهن، وهن بيقومن في الواجب بياكلن الاخضر واليابس، وهو ظارب كوع تحت الشجرة.

دورة الفراحة في الطبيعة

كرتونة البفلة بتدور في العرب.. أم مفظي أخذتها فراحة لأم جفال، وأم جفال أخذتها فراحة لأم علي، وأم علي لأم سالم، وآخر شي بتكون البفلة خربانة.