أسباب رائحة الفم الكريهة

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الدكتور شحدة أبو جامع

-رئيس جمعية تربية صحة الأسنان-

رائحة الفم الكريهة حالةٌ مرضيّة، تهم كل إنسان. وهي تُعرَّف على أنها رائحة غير طبيعية للفم، مع العلم أن الفم النظيف لا رائحة له.

السبب الرئيس لوجود رائحة كريهة للفم هو تجمُّع بكتيريا البلاك وبقايا الطعام التي تغطي السطح الخلفي للسان، بالإضافة إلى أسباب فموية وأسباب عامة.

أسباب فموية:

تسوس الأسنان، إلتهاب اللثة، إهمال صحة الفم، تجمُّع فضلات الطعام على السطح الخلفي للسان وبين الأسنان، تجمُّع فضلات الطعام بين الجسور رديئة التركيب، ترسب الجبص حول الأسنان التي تكون مليئةً بالجراثيم حيث تجد الجراثيم في هذا ملجأً لها وشروطاً حسنة من غذاء ودفء، جفاف الفم يزيد من تلك الرائحة الكريحة ويتعرض لذلك من يتنفسون من الأنف وليس من الفم وبذلك تتسبب أمراض اللثة، إلتهاب الحلق والبلعوم، التدخين، الأطعمة والمشروبات (البيض، البصل، الثوم، الكحوليات).

الأسباب العامة:

تعاطي بعض أنواع الأدوية، الإصابة بمرض السكري، إصابات الجيوب الأنفية، إصابة الجهاز التنفسي، إصابة المعدة والأمعاء.

إن أي خلل في وظيفة الأنبوب الهضمي أو التخمة يؤدي إلى إخراج مواد سامة تؤثر على الكبد، وتعطيل هذا العضو الهام. تخرج السموم عن طريق الرئة، فتصبح رائحة الفم أو “النفس” كريهة جداً. وهنا نذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم في نهيه عن التخمة: “نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع”.

كيف تتخلص من رائحة الفم الكريهة؟

آ· العناية بصحة الفم والأسنان بصورة منتظمة ويومية، واتباع إرشادات الطبيب ونصحه.

آ· إستخدام فرشاة الأسنان مرتين كلَّ يوم، واختيار معجون الأسنان الملائم واستعمال الخيوط الطبية للأسنان. ولا ننسى استعمال السواك، فهذا هام جداً.

آ· تنظيف اللثة واللسان بشكلٍ خاص، مع استعمال الفرشاة.

آ· غسل الفم والأسنان بعد تناول المواد الغذائية المسببة لرائحة الفم.

آ· علاج أمراض الأسنان واللثة.

آ· تغيير الجسور رديئة التركيب.

آ· تناول الفواكه والخضروات الطازجة.

آ· تناول العلك الخالي من السكر الذي يساعد على زيادة إفرازات اللعاب في الفم، مما يؤدي إلى النظافة.

آ· الامتناع عن التدخين.

آ· إزالة الترسبات من على الأسنان، التي تؤدي إلى مرض اللثة، فيحدث ضعف في اللثة، وتصاب بالالتهابات وتنزف الدم، وتسبب الرائحة الكريهة. وتتم إزالة الترسبات لدى طبيب أسنان بسبب صلابة هذه التراكمات.

طريقة استعمال فرشاة الأسنان â€“ واختيار معجون الأسنان الملائم

إذا كنت تشعر بالحيرة عند اختيار معجون الأسنان، فإليك بعض المعلومات التي تهمك:

– إستخدام معجون الأسنان المحتوي على الفلورايد، مع الالتزام بالطريقة الصحيحة لاستعمال الفرشاة. إستشر طبيب الأسنان في كيفية استعمال الفرشاة بالطريقة الصحيحة.

– العامل الأساس في تنظيف الأسنان هو الفرشاة، وطريقة استخدامها وزمن استخدامها والمعجون هي عوامل مساعدة.

فرشاة الأسنان

هي إحدى الوسائل التي تساعد على المحافظة على صحة الفم والأسنان. وينصح معظم أطباء الأسنان باستخدام الفرشاة ذات المواصفات التالية:

– متوسطة الحجم.

– ذات رأس صغير بحيث يمكنها الوصول إلى جميع الأسنان.

– شعيراتها من النايلون، ناعمة، متوسطة النعومة، من أجل منع الإضرار باللثة والأسنان.

– قبضتها مستقيمة أو مائلة من أجل التحكم بها عند الاستعمال.

– يُنصح باستبدال الفرشاة مرة كل 6 شهور.

إستعمال السواك

السواك عود من الخشب يؤخذ من جذور شجيرة الأراك، البالغة من العمر سنتين أو ثلاث سنوات. ويمتاز السواك باحتوائه على ألياف من السيلولوز، اللينة والدقيقة والقوية، وبحيث تعمل هذه الألياف على تنظيف الأسنان وإزالة بقايا الطعام.

وقد أثبتت الأبحاث العلمية أن ألياف السيلولوز تحتوي على مواد كيماوية مفيدة للثة والأسنان، وأهمها:

– مواد مطهرة للفم ومضادة للجراثيم.

– أملاح معدنية كالصوديوم وكلور البوتاسيوم.

– مواد عطرية تمنح الفم رائحة زكية.