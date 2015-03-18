صحيـفة أسبوعية مستقلّـة | تصدر أيــام الثلاثاء منـذ عام 1988

رقــم المطبـوعة الدولـي : 9348-1565 ISSN

هاتف: 089919202 فاكس: 089917070
جديد الاخبار
الرئيسية » أقلام وآراء » خاطرة من معلم..

خاطرة من معلم..

تم النشر بتاريخ : 18 مارس, 2015 , الساعه: 1:23 مساءً



Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0Email this to someone

بقلم: الأستاذ كمال علي حسان

 

رأيتها تتلاشى بين خيوط الواقع، مبتسمةً ضاحكةً، بل أكثر من ذلك. رأيتها صاحبةَ طموحٍ متفائلةً قانعةً في ذاتها وعلى نفسها، تحتضن الكل بين أكناف مروءتها الزكية والذكية رائحتها.

رأيتها تتدحرج بين الناس، صابرةً متأنيةً رقيقةً ورفيقةً لكلّ من أهابت فيه نفسه لحب الإنسانية ولم ينسَ رسالته الأساسية في مساعدة كل منا الآخر في ما هو خيرٌ للجميع.

بل رأيتها صاخبةً متألمةً، تهتف بصوتٍ خافتٍ مستجدٍ، قانعٍ بأن الرسالة لم تصل بعد، ورغم ذلك تجاهد أنفاسها الأخيرة من أجل غدٍ أفضل تسوده روحٌ متجسدةٌ في كل ذات، تسعى ويسعى لها حاملوها إلى شوقٍ جديدٍ مشرقٍ ومشرِّف، فيه حبٌّ نتقاسمه جميعاً.

الآن قد تعلمت كم كانت مهمتهم صعبة؟

إن أولئك الذين اختاروا الحوار الصريح للوصول إليها قد نجحوا قليلاً، حيث حاوروها وأذابوا قيوداً عديدة كانت حولها، ولكنهم فشلوا في إدراك هدفهم في الوصول إليها.

بعدها ظهر بيانٌ واضح مفاده أن الطريق إليها بسيط وفي متناول أيادي الجميع, قالوا ما هو وما هي؟؟؟

قال: هو الصدق، وهي السعادة.

خاطرة من معلم.. Reviewed by on . بقلم: الأستاذ كمال علي حسان   رأيتها تتلاشى بين خيوط الواقع، مبتسمةً ضاحكةً، بل أكثر من ذلك. رأيتها صاحبةَ طموحٍ متفائلةً قانعةً في ذاتها وعلى نفسها، تحتضن بقلم: الأستاذ كمال علي حسان   رأيتها تتلاشى بين خيوط الواقع، مبتسمةً ضاحكةً، بل أكثر من ذلك. رأيتها صاحبةَ طموحٍ متفائلةً قانعةً في ذاتها وعلى نفسها، تحتضن Rating: 0
Facebook Twitter Google+ Email

مزيد من المواضيع

اضف تعليق

الاسم:

البريد ألالكتروني (لن يتم نشره): التعليق:

*سيتم نشر التعليق بعد ان تتم مراجعته من الادارة.

جميع الحقوق محفوظة لاخبارنا موقع صحيفة اخبار النقب , تصميم Atawenah Eohaiv

scroll to top