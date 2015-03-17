أم بريص – زاوية ساخرة

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حذوة الصح :

أبو مفظي أخذ ولده على السوق وده يشتري له بوت. العيل وده

إلا يشتري له بوت عليه صح (NIKE), وأبوه ما معه دراهم…

في الأخير قال له: أنا بشتري لك بوت، وخلي الاستاذ ايحط عليه صح!!!

التلفون :

أخو جفال كل مره بيكسر تلفون جدته والعيل موها طاب البلاد… وكل مرة أبو جفال بياخذ التلفون وبيصلحه، وبيدفع عليه…. عشان تلفون جدة جفال ما له لا تست ولا بيطوح!!

الأبراج :



برج الحمل: طموحاتك كبيرة وترغب في استقطاب من حولك. غطيّ القش وظب الدجاج بالبدري .. السبوع الجاي انشالله في مطر!!!

برج الثور: صفقة جيدة تنتظرك في سوق السبع.. اشتري سيارة قش وصفطها في حد الريفت..

برج الديك: اضبط حساباتك وحدد نفقاتك جيداً.. واشتري ظحيه الحين قبل ما يغلن بعدين تدفع كفول!!

برج الجدي: تصرفات بعظ قرابتك تخيب آمالك.. بعد ما اشتروا ظحايا من السوق وخلوا جديانك!! لازم تقوطر تبسّط بهن في السوق..

برج التنكة: مشاريعك جيدة واستثمار ممتاز .. بس لا تخلي الناس ينطلقوا على تناك الزيت وانته عارف انه مغشوش بزيت شيمن …

برج العقرب: برج العقرب لا تقرب.. اكسي ظعوفك بالبدري قبل ما ينطلقوا الناس زي دايمن على السوق، ويقلبوا الخيش وما يظل لك مقاس لا انته ولا ظعوفك..

التسريح المختوم :



أبو جفال ماشي يعشب للحلال بين البيارات، وخلص دخانه ورماه.

وعبى التيوتا عشب وروّح.

وفي الليل صار ريتسح في البيارة اللي كان فيها سندوق الدخان، وجت الحكومة وفحصت في المنطقة، ولقيوا سندوق دخان أبو جفال مرمي. وبياخذوا بصمات هالسندوق، وبيّن إنو بصمات أبو جفال. وكبسة على بيت أبو جفال وأخذوه.

واللي أطلعه من قصة هالكتل معه إيشور من الموشاف، من أي ساعة لأي ساعة، ولا كان أكلها 20 سنة هالمسكين.

بعدها صار أبو جفال يوصي الناس ويقول: يا عالم خذوا تسريح مختوم، أحسن لكوّه.

طرّاشة فلتّ :



هذا أبو مفظي لمنه وده يتعطر بيرش على حاله عطر بالطراشه.

و لمن شافه ولده وهو بيرش عطر، من ثاني يوم أخذ الطراشه وصار يرش على أبوه وهو نايم بطراشة البعوظة. وشرودا به على أقرب حكمة، لعيونه.

يا عالم ديرو بالكو على ظعوفكو من الطرّاشات السامة!.

رمظان والأيام الثلاثة :



أبو جفال حالف له يمين قبل رمظان، ولازم يصوم ثلاث تيام على اليمين.

إستغل رمظان، وصام له شهر، وحط الثلاث تيام معهن!ّ وقال: هالكريم بيغفر للجميع.

شارد :



أبو محمد مطلوب للعدالة، وشارد.

تلفن على أبو جفال، وقال له كيف حالك؟

ردّ أبو جفال وقال: الله يسلّمك.

زعل عليه أبو محمد عشان قال له: الله يسلمك، يعني تسلم حالك للحكومة!!.

من أضرار التدخين :



أبو جفال بيدخن، وزهرة السيكارة طاحت وهو بيدخن فيها. ووين طاحت؟ على الكبر، وهو كمان بيسوق له في سيارة. والسيارة زاغت منه وكتلت خمس روس حلال لأبو مفظي. وطلابة بخمسين راس. وأبو جفال من وين وده يتلقاها؟ من أبو مفظي ولا من البوليص.