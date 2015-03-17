أم بريص / زاوية ساخرة

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جديد جديد جديد في النقب

مطعم أبو جفال وأولاده

بشرى سارة لأهالي النقب

أبو جفال يفتتح مطعم على مستوى النقب…

قام أبو جفال بعد المعاناة في المشاورات مع أم جفال على افتتاح هذا المطعم, وهذا المطعم يعتذر عن إيصال المأكولات إلى البيت.

عنوان المطعم في شارع الوديان في المخشرم، أمام شجرة السدرة ..

بناية المطعم…بيت شعر طويل بيوسع مية زلمه، ومطرز على آخر طراز, مفروش من أوله إلى آخره وبجميع المراكي المطلوبة.

الشيروت للزبون:

هو أولاً, مزقان طبيعي مية في المية, وإذا أراد الزبون إغلاق المزقان، ما عليه غير يهبط الحظنة.

ثانياً:

الماء من الهرابة, في برقان فخار، والمية متوفرة في جرة كبيرة في آخر المعند. مربط خاص للخيل ومربط للنياق والبعران مع مخلاة لكل رأس مليانه شعير مجاناً.

ثالثاً: ملعب للخيل، وبإمكانكم تسووا سبق خيل,,,,

رابعاً الإستقبال، إن كنت خيال بيلاقوك الخيالة، وإن كنت راكب سيارة دير بالك من كلاب أبو جفال، والحذر مطلوب.

المأكولات:

طبعاً المأكولات مناسف وبس. عندنا مأكولات شعبية يريدها قلبك: فتة عدس، فتة جريشة، فتة خبيزة، فتت مبصلة، فتة مديدة، فتة حامض،

فتة حليب مع سمن.

وينك يا ماكدونالز!

طبطبة

في ناس بتطير وبتطب من الفرحة

وفي ناس بتطبطب على العيل

وفي ناس بتلقى عندها مطبات كثيرة في الحارة

مصخة

أبو مفظي ماصخ الحرمة مصخة زينة، والمصخة ما جابت نتيجة.

تناول المصخة (تبعت نار الصاج) وطب فيها ظرب.

والمشكلة إنها ما عولت، عشان الحقّ عليها.

القلعة

العيّل: تعلمنا اليوم عن البرج والحصن والقلعة.

الأم: قلعة تقلعك.

أحاسيس

أبو جفال قام يحوس في المحاس، وعنده إحساس وحاس شي غريب وده يصير، ونادى حس على أبو مفظي ورد عليه أبو مفظي وقال: علام حسك طالع؟

قال له أبو جفال: والله انيه حاس حاليه ماني قادر، وودنيه على الحكمة.

الظب

في ناس بتظب العدة â€“ بعد النوم

وفي ناس بتظب الدراهم â€“ في الخزنة

وفي ناس بتظب حالها â€“ عن الشر

وفي ناس بتظب الدفاتر â€“ عن الماعم والماس هخنساه

أسئلة يوم الانتخابات

وين ودك تصوّت؟

صوتّ ولا أساع؟

أخذت تلوش ديلك؟

صح لك أكمن قرش؟

بعت أكمن هوية؟

زيفت أكمن هوية؟

أكمن طوشة سويت؟

أكمن وجه أعطيت؟

أكمن ظحكة صفرا بيّن عليك؟

أكمن ركعة صلاة ظيّعت؟

الكرسي

الرجّال بيدزّ في حاله في الانتخابات، عشان يصح له كرسي ويتوظف.

ويا ريت كمان بيمشي، غير على العكاز.

وجاره بيقول له: فكك منهم، ليجيبوا لك كرسي بيمشي على عجلان، أقعد وأسكت لتفظح حالك قدّام اللي بيسوى واللي ما بيسوى.