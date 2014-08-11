أقامت مؤسسة الفرقان لتحفيظ القران مسابقة قرآنية للطلاب والطالبات في قرية اقصر السر وشارك فيها عشرون طالبا وطالبة وقد تم التسميع بحسب الفئات العمرية.
وقد أقامت لجنة المعلمات يوما للتسميع للطلاب والطالبات الذين ظهر منهم الاتقان في الحفظ والأداء.
وفي ختام التسميع تم توزيع الجوائز على المتسابقين بحضور إمام المسجد الشيخ اعطيش الهواشلة الذي شكر مؤسسة الفرقان على مبادرتها لإقامة المسابقة وشكر المعلمات اللواتي أشرفت على التحفيظ والمسابقة وأثنى على جهود المؤسسة ودورها الرائد في ربط الطلاب والطالبات بدينهم وقرآنهم.
الشيخ خالد رئيس مؤسسة الفرقان لتحفيظ القرآن تحدث عن فضل حفظ القران الكريم ودور التربية في تخريج النشء المعتز بدينه وقرآنه، وحث الأهل على الاستمرار في البرنامج ودعمه والاهتمام بالأبناء وتربيتهم التربية الإسلامية الصحيحة.
وفي الختام تم توزيع الجوائز على الطلاب المتسابقين والمتسابقات.
الفرقان لتحفيظ القران تكرم الفائزين في المسابقة القرآنية في الهواشلة.
أقامت مؤسسة الفرقان لتحفيظ القران مسابقة قرآنية للطلاب والطالبات في قرية اقصر السر وشارك فيها عشرون طالبا وطالبة وقد تم التسميع بحسب الفئات العمرية.
همس الليل25 أبريل, 2016 at 8:33 مساءً
مبارك لكم والى الامام ان شاء الله