الفرقان لتحفيظ القران تكرم الفائزين في المسابقة القرآنية في الهواشلة.

أغسطس 11

أقامت مؤسسة الفرقان لتحفيظ القران مسابقة قرآنية للطلاب والطالبات في قرية اقصر السر وشارك فيها عشرون طالبا وطالبة وقد تم التسميع بحسب الفئات العمرية. وقد أقامت ل

أقامت مؤسسة الفرقان لتحفيظ القران مسابقة قرآنية للطلاب والطالبات في قرية اقصر السر وشارك فيها عشرون طالبا وطالبة وقد تم التسميع بحسب الفئات العمرية. وقد أقامت ل

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