جمعية نساء اللقية تبهر الفنانين في عالم التطريز

برعت جمعية نساء اللقيه في ابهار فنانين من انحاء مدينه بئر السبع بجمال تطريزاتها والقطع المعاصره المحافظه على الفلكلور البدوي النقباوي الفلسطيني في دار الفنون في بئر السبع،في حين ان مديرة مشروع تطريز الباديه السيده نعمه الصانع القت محاضره بعنوان “تطريزات من اجل الحفاظ على الفنون البدويه التقليديه” فلاقت اعجاب كل المستمعين الذين باركوا للجمعية افتتاح هذا المعرض الذي فيه نصون ارث المرأةالعربية في النقب، تخلل الافتتاح مشاركة العديد من الوفود منها ممثلين عن رئيس بلدية بئر السبع ووفد من اتحاد “معا” للجمعيات النسائية في النقب.
ابن اللقية16 يونيو, 2014 at 9:09 مساءً
هذة الجمعية لا تمثل المجتمع باللقية بشكل عام ومدعومة من مؤسسات خارجية أجنبية لتغير ثقافة المجتمع المسلم
ابن اللقية16 يونيو, 2014 at 10:10 مساءً
جمعية لا تحمل اسم اسلامي تدعي الوطنية باسم الفلكور البدوي “الفلسطيني ” فقط تضاري وراء هذة الاسم اذا نلاحض لا يهمهم عرض التراث الا في الاماكن الاجنبية او البلدات اليهودية جمعية نساء اللقية تتاجر باسم المجتمع ليحصلو على الدعم الاجنبي
ابن اللقية16 يونيو, 2014 at 10:21 مساءً
جمعية نساء الصانع فقط لا غير احترمن أنفسكن واخجلن واسمعو وتقبلو اراء المجتمع باللقية من جميع الفئات والمشايخ