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جمعية نساء اللقية تبهر الفنانين في عالم التطريز

تم النشر بتاريخ : 29 أبريل, 2014 , الساعه: 8:24 مساءً



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برعت جمعية نساء اللقيه في ابهار فنانين من انحاء مدينه بئر السبع بجمال تطريزاتها والقطع المعاصره المحافظه على الفلكلور البدوي النقباوي الفلسطيني في دار الفنون في بئر السبع،في حين ان مديرة مشروع تطريز الباديه السيده نعمه الصانع القت محاضره بعنوان “تطريزات من اجل الحفاظ على الفنون البدويه التقليديه” فلاقت اعجاب كل المستمعين الذين باركوا للجمعية افتتاح هذا المعرض الذي فيه نصون ارث المرأةالعربية في النقب، تخلل الافتتاح مشاركة العديد من الوفود منها ممثلين عن رئيس بلدية بئر السبع ووفد من اتحاد “معا” للجمعيات النسائية في النقب.

 

 

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اعربت مديرة جمعية نساء اللقيه اسماء الصانع عن مدى امتنانها ومباركتها لهذه الخطوه الناجحه وفي قولها” اهمية هذا المشروع في رفع مكانة النساء البدويات وتحسين وضعهن الاقتصادي ويقوم مشروع تطريز الباديه بتشغيل العديد من النساء من قرية اللقيه وقرى مجاوره ونطمح في جمعية نساء اللقيه الي تسويق هذا المنتوجات بشكل عالمي حتى يعود بالفائده على المجتمع النقباويوالمرأةالنقباوية”. وفي الختام نشكر طاقم جمعية نساx اللقيه: نعمه الصانع.ايب تال، حسن الصانع، سالمه ابو عبيد، عطاف ابو سعد،زينب(ام محمد) وشكر خاص لدار الفنون في النقب

جمعية نساء اللقية تبهر الفنانين في عالم التطريز Reviewed by on . برعت جمعية نساء اللقيه في ابهار فنانين من انحاء مدينه بئر السبع بجمال تطريزاتها والقطع المعاصره المحافظه على الفلكلور البدوي النقباوي الفلسطيني في دار الفنون في برعت جمعية نساء اللقيه في ابهار فنانين من انحاء مدينه بئر السبع بجمال تطريزاتها والقطع المعاصره المحافظه على الفلكلور البدوي النقباوي الفلسطيني في دار الفنون في Rating:

تعليقات (3)

  • ابن اللقية

    16 يونيو, 2014 at 9:09 مساءً

    هذة الجمعية لا تمثل المجتمع باللقية بشكل عام ومدعومة من مؤسسات خارجية أجنبية لتغير ثقافة المجتمع المسلم

    رد

  • ابن اللقية

    16 يونيو, 2014 at 10:10 مساءً

    جمعية لا تحمل اسم اسلامي تدعي الوطنية باسم الفلكور البدوي “الفلسطيني ” فقط تضاري وراء هذة الاسم اذا نلاحض لا يهمهم عرض التراث الا في الاماكن الاجنبية او البلدات اليهودية جمعية نساء اللقية تتاجر باسم المجتمع ليحصلو على الدعم الاجنبي

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  • ابن اللقية

    16 يونيو, 2014 at 10:21 مساءً

    جمعية نساء الصانع فقط لا غير احترمن أنفسكن واخجلن واسمعو وتقبلو اراء المجتمع باللقية من جميع الفئات والمشايخ

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