جمعية نساء اللقية تبهر الفنانين في عالم التطريز

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برعت جمعية نساء اللقيه في ابهار فنانين من انحاء مدينه بئر السبع بجمال تطريزاتها والقطع المعاصره المحافظه على الفلكلور البدوي النقباوي الفلسطيني في دار الفنون في بئر السبع،في حين ان مديرة مشروع تطريز الباديه السيده نعمه الصانع القت محاضره بعنوان “تطريزات من اجل الحفاظ على الفنون البدويه التقليديه” فلاقت اعجاب كل المستمعين الذين باركوا للجمعية افتتاح هذا المعرض الذي فيه نصون ارث المرأةالعربية في النقب، تخلل الافتتاح مشاركة العديد من الوفود منها ممثلين عن رئيس بلدية بئر السبع ووفد من اتحاد “معا” للجمعيات النسائية في النقب.

اعربت مديرة جمعية نساء اللقيه اسماء الصانع عن مدى امتنانها ومباركتها لهذه الخطوه الناجحه وفي قولها” اهمية هذا المشروع في رفع مكانة النساء البدويات وتحسين وضعهن الاقتصادي ويقوم مشروع تطريز الباديه بتشغيل العديد من النساء من قرية اللقيه وقرى مجاوره ونطمح في جمعية نساء اللقيه الي تسويق هذا المنتوجات بشكل عالمي حتى يعود بالفائده على المجتمع النقباويوالمرأةالنقباوية”. وفي الختام نشكر طاقم جمعية نساx اللقيه: نعمه الصانع.ايب تال، حسن الصانع، سالمه ابو عبيد، عطاف ابو سعد،زينب(ام محمد) وشكر خاص لدار الفنون في النقب