شعراء المناسبات

أغسطس 06

الشاعر صالح الزيادنة * شعراء المناسبات * رشَّحَ معلّمٌ نفسه لمناقصة مدراء في مدرسةٍ معينة في رهط، ولكي يزيدَ من فُرص فوزه بهذه المناقصة كان عليه أن يُزيّ

الشاعر صالح الزيادنة * شعراء المناسبات * رشَّحَ معلّمٌ نفسه لمناقصة مدراء في مدرسةٍ معينة في رهط، ولكي يزيدَ من فُرص فوزه بهذه المناقصة كان عليه أن يُزيّ

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