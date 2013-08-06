تم النشر بتاريخ : 6 أغسطس, 2013 , الساعه: 11:03 مساءً
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الشاعر صالح الزيادنة
* شعراء المناسبات *
رشَّحَ معلّمٌ نفسه لمناقصة مدراء في مدرسةٍ معينة في رهط، ولكي يزيدَ من فُرص فوزه بهذه المناقصة كان عليه أن يُزيّن الحفل بشاعرٍ يمدحه ويعدد مناقبه وفضائله، كما كان الناس يفعلون في العصور القديمة، ولكن الشعراء في هذا العصر تحجّرت
قرائحهم وأصابها قحطٌ وجدب ولم تعد تدرّ إلا قليلاً وفي فتراتٍ متباعدة، وعندما دعاني أن أكون ذلك الشاعر الذي يسير برفقته، اعتذرتُ لأنه ليس لديّ ما أقوله ولست متعوداً على شعر المناسبات الذي مضى زمنه وولى، فأصرَّ على ذلك، وبعث لي عدة مرات عدداً من أقربائه ولكنني أفهمتهم برفق بأنني لا أصلح لمثل هذه المهمة وليس لديّ ما أقوله فغادروا غاضبين، ولكن من حسن الحظ أن ذلك المعلّم فاز بالمناقصة ولم يعد يحتاج لشاعرٍ ولا لقصيدة.
* موسوعة لم ترَ النور *
قبل سنوات شاركتُ في مهرجان الشعر الفلسطيني الأول في مدينة طمرة، ولاقينا من الحفاوة والاحترام الشيء الكثير، وكان رئيس البلدية في ذلك الوقت شاب مثقّف وخلوق، واستمر المهرجان يومين، وكان أحد الشعراء المغمورين قد جاء وتصوّر معنا عدة مرات وأصبحت بيننا وبينه معرفة طيبة، ومرّت سنوات فكّرتُ خلالها أن أعمل موسوعةً عن الشعراء المحليين في النصف قرن الأخير، وعملتُ جاهداً على الموسوعة أنا والزميل سهيل عيساوي، وكاتَبنا الشعراء وزرنا بعضهم، ثم ذهبنا ذات يوم لمدينة طمرة وزرنا الشاعر علي الظاهر زيداني وكتبنا عنه، ثم توجهنا لذلك الشاعر لنجلس معه ونكتب عنه، ولكن المفاجأة أنه لاقانا ببرودٍ وجفاء وحاول في البداية أن يتملّص من لقائنا رغم أننا كنا نقف أمام محلّه، ولكننا في النهاية جلسنا معه وهو ضيّق الخلق متوتر الشعور، وفهمتُ من حديثه أنه كان يفكّر أننا نريد أن نأخذ مائة شاقل من كلّ شاعرٍ نكتب عنه، ولذلك أصابه كلّ ذلك الهلع والفزع، فخفّفتُ عنه وأخبرته أننا لا نأخذ من أحدٍ شيئاً، ولكنني عندما عدتُ إلى البيت ألغيت فكرة الموسوعة وحذفتها من ذاكرتي رغم أنني عملتُ عليها أكثر من عامٍ كامل، وما زال ملفها ينام قرير العين بين رفوف مكتبتي.
* مهرجان الشعر *
النجاح الذي حققه مهرجان الشعر الفلسطيني الأول في طمرة، شجّع مُنظّميه على إقامة مهرجانٍ شعريٍّ آخر، ولكنهم في هذه المرة جعلوه في الناصرة، ودعيتُ كالعادة وذهبتُ للناصرة وبحثتُ عن المكان حتى وجدته، وهو لا يبعد كثيراً عن المسجد الأبيض، ولكنه في هذه المرة كان في مقهى صغير يشبه المغارة وتباع فيه الخمور، وكانت تجلس على بوابته شاعرةٌ نصراوية تقبض من كلّ شاعر يدخل مبلغ خمسين شاقلاً عن اشتراكه في ذلك المهرجان، وبعد أن رأى الشعراء الذين لم يتجاوز عددهم العشرة أن المكان لا يليق بهم ولا بأي إنسانٍ يحترم نفسه، لم يمكثوا فيه إلا قليلاً ثم غادروه على عجل، وغادرتُ مثلهم وصليت العصر في المسجد الأبيض، ومنذ ذلك الوقت الذي فَشِلَ فيه ذلك المهرجان، لم أسمع عن مهرجانٍ شعريٍّ ثالث حتى يومنا هذا، ترى هل نجد من يقوم بهذه المهمة.
* الصحيفة الصفراء *
يقولون في أمثالنا الشعبية: «اللي ما بيقِلّ عقله ما بيفرح»، وهذا ما حدث معي بالفعل عندما صدر كتابٌ جديد لي، ووزعتُ منه على الأصدقاء وبعثت منه للصحف، وأخذتُ نسختين وسلمتهما بيدي لصحيفةٍ في رهط.
ونشرت الصحفُ خبراً متواضعاً عن الكتاب، أما تلك الصحيفة فتجاهلته تماماً، وكذلك فعلت في خبرٍ عن الأمسية الشعرية التي أقامتها المكتبة العامة في رهط والتي كنتُ عريفاً لها.
أنا لا أعرف سبباً لهذا العداء الذي تُضمره لي تلك الصحيفة، ولكنني قلت: “التمس لأخيك عذراً”، فربما يرى محرروها بأن صحيفتهم أرقى من أن تكتب عن كُتّاب وشعراء محللين، فهي قد اشتهرت بنشر صور الفنانات ونشر المقالات المختلقة التي يقصد بها إغراء الشباب، وهذا ما جعلها عرضةً لسخط الناس وكراهيتهم لها، وكثيراً ما وجّه خطباء المساجد نداءً إلى أصحابها ليكفّوا عن نشر المحرّمات، وحذروا الناس منها ومن دخولها إلى بيوتهم.
ومن حسن حظي أن الله سبحانه وتعالى يلطف بي عندما أُخطئ، وكلّ ابن آدم خَطّاء، فعدم نشر هذه الصحيفة خبراً عن الكتاب هو من لطف الله ورحمته، لأن وجود اسمي على صفحاتها يسوء إلى سُمعتي، ولذلك أقول لها ولأصحابها: شكراً لكم ولصحيفتكم الصفراء، التي ستبقى صفراء في نظر الناس مهما حاولتم زخرفتها وتلوينها.
فأول ما بدأ به هؤلاء كم الأفواه ونعت كل من يعارضهم بالكافر، فبدأ الأمر في تونس، لتمتد يد الغدر إلى المناضل الوطني شكري بلعيد وقتله أمام منزله بدم بارد، قبل عدة أشهر ليستمر هذا المسلسل الرهيب ومرة أخرى تمتد يد الغدر لتقتل المناضل الوطني الكبير محمد البراهمي في منزله لمجرد أنه معارض وينظر إلى الأمور من زاوية أخرى.
هذا هو حكم الغنوشي المسلم، الذي وعد الناس أن تكون حرية الكلمة والتعبير شيء مقدس، لأنه هو نفسه ذاق مرارة ذلك سابقا فكان مصيره النفي والرحيل والغربة عن ارض الوطن في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين ويأتي الحراك في مصر لتعود الفتنة من جديد، وسفك الدماء أن يقتل المصري أخاه المصري وتبدأ الأيدي الخفية بالعمل، وتخرج الملايين معارضين وموالين إسلاميين وليبراليين، لينقسم المصريون إلى قسمين ويبدأ القتل وسفك الدماء، الكل يتهم الكل لتتجه الأمور إما إلى حرب أهلية أو إرهاب عام وشامل يَقتلُ القاتل ولا يدري لما، وُيقتل القتيل ولا يدري لما !!! لتنتهي مصر وينتهي دورها القيادي والريادي للأمة العربية والإسلامية وتنتهي مقولة مصر أم الدنيا!! وكذلك ما يدور ألان في ليبيا الثورة لتنقسم لخمس إمارات وجماعات الكل يغني على ليلاه.
لتعود الجاهلية القبلية من جديد يقتلون بعضهم بعضا ويغزون بعضهم بعضا وهذه المرة باسم الدين والإسلام لتنطبق عليهم هذه الآية (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس)
هذا ما أرادته قطر ومن لف لفيفهم وأسيادهم بتعميم الفوضى الخلاقة في تلك البلاد بل وفي كل الوطن العربي.!!!!
فأين الثورة وأين ثمارها وأين الرخاء والحرية والحياة المدنية التي كانت تتغنى بها الجزيرة ومفكريها أن ليبيا ستكون (هونج كونج) !!
ويشتد الأمر في اليمن لتنتهي الثورة وتخمد ولا يدري احدٌ كيف!! فالسعودية بمالها نالت من كل الأحزاب ورؤساء القبائل ومن له جاه ومتنفذ وخصصت لكل هؤلاء مبالغ من المال يقبضه على رأس كل شهر، فانتهت الثورة حسب إرادة السعودية فَغلبوا الثوار على أمرهم وضاعت هدراً كل تلك الدماء بعد أن باعوهم قادتهم بثمن رخيص، والنتيجة ألاف الضحايا وعشرات ألألوف من الجياع والمشردين فانتهت اليمن كما انتهت ليبيا!!
وها هو حال العراق بعد أن تدمر جيشها وزرعوا بذور الفتنة بين أبناء الشعب الواحد شيعة وسنة. فبدأ القتل والتفجيرات في الشعب الأعزل دون هوادة، الآلف من الضحايا، في كل شهر لا دين يردع ولا رمضان يشفع، ولا إسلام يمنع فانتهت العراق، وما زالت انهار من الدماء تجري ولا يعلم متى تتوقف إلا الله.!!!
وترد الأمور وتشخص العيون على سورية لأنها وليس غيرها التي ستغير كل المعادلات وتقلب كل الموازين فانتصار الشعب السوري على قوى الشر والإرهاب، هو الذي سيرسم خارطة الشرق الأوسط من جديد و ليكتب التاريخ من جديد أن سورية والشعب السوري هما حماة الإسلام والعروبة الحقيقيين وليس السعوديين أو القطريين ولا أدواتهم المجرمة ولا مالهم الملوث بدم الأبرياء الذي خرّب الوطن العربي.
لتضيع فلسطين من البحر إلى النهر، وتصبح هذه القضية على هامش الأولويات بما يسمى بالدول العربية والإسلامية!!!
انظروا ماذا حصل في مصر انكفأت قطر ورحل الحمديّن وحلت السعودية مكانها لإذكاء نار الفتنة في مصر وتشتيت الشعب المصري، ففتحت السعودية خزائن أموالها ومخازن سلاحها لتسليح المعارضة في سورية وطلبها من المعارضة لاحتلال حلب وإقامة إمارة إسلامية وهابية العقيدة والنهج ليرتكب هؤلاء الإرهابيين من جديد مجزرة في خان العسل، يزيد عددهم عن المائتين من العزل وحرق جثثهم والتمثيل بها.
ولكن هيهات هيهات أن يكون ذلك. واني على يقين انه بعد أن انقلع الحمدَّين سينقلع كل من يأتون بعده وسيرتد المكر السيئ على أهله، وستخرج سورية بإذن الله منتصرة بفضل وحدة شعبها وجيشها وكل شرائح مجتمعها الذين ضحوا بأرواحهم الزكية وأنفسهم وأموالهم فداء لهذا الوطن العزيز.
وستخرج الخلافة الإسلامية الرائدة على نهج النبوة الصادقة إلى النور، فقط بالمحبة والإخوة، ليعيش فيها المسلمون وغير المسلمين بأمان ومحبة وتآخ لا مثيل له، وان المهدي عجل الله فرجة قادم لا محالة، ليقيم العدل بين الناس، بعد أن امتلأت الأرض ظلما وجوراً.
انه لمخاض عسير (إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا) ولن تقوم خلافة إسلامية راشدة على القتل، وسفك الدماء، وبطر البطون، وقطع الرؤوس، بل ستقوم على ما جاء به رسولنا الكريم، صلى الله عليه وسلم، (إنا أرسلناك رحمة للعالمين) ولم يقل فقط للعرب والمسلمين، بل للناس أجمعين، (ليخرجهم من الظلمات إلى النور) والله على ما نقول وكيل.
شعراء المناسبات
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الشاعر صالح الزيادنة * شعراء المناسبات * رشَّحَ معلّمٌ نفسه لمناقصة مدراء في مدرسةٍ معينة في رهط، ولكي يزيدَ من فُرص فوزه بهذه المناقصة كان عليه أن يُزيّالشاعر صالح الزيادنة * شعراء المناسبات * رشَّحَ معلّمٌ نفسه لمناقصة مدراء في مدرسةٍ معينة في رهط، ولكي يزيدَ من فُرص فوزه بهذه المناقصة كان عليه أن يُزيّ
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عارف6 أغسطس, 2013 at 11:26 مساءً
اليوم انت استاذ صالح افضل بكثير من قبل..اخذت موقف من الاحدات…ومقالك جيد..لكن في كتير صحف ومواقع ماخذه منك موقف..انك شاعر محلي وانتاجك تنشره فقط محلي وعند ناس وصحف معينه..
صالح زيادنة13 أغسطس, 2013 at 9:44 مساءً
جزاك الله خيراً يا أخي عارف.
ما تبقى من صالح هو بقايا لشاعر أو كاتب داهمه المشيب وغزا الشيب مفرقه..
وأصبح يعيش على كان ويا ليت، ولو وهذا هو واقع الحال.
ودمت بود.
صالح زيادنة13 أغسطس, 2013 at 9:48 مساءً
توضيح آخر:
ما أنشره يا أخي تخطى نطاق المحلية وهو ينشر على نطاق واسع في الدول العربية وحتى في فرنسا وأمريكا، وقد ترجمت عدة قصائد إلى الانجليزية يمكنك متابعة ذلك إذا أردت.
وإن كنت أنا في قرارة نفسي أكتب لأهلنا ومنطقتنا والبلاد التي نعيش فيها.
عارف15 أغسطس, 2013 at 7:50 مساءً
كان وكنا ملح حياة الانسان وعبقها..كثيرا ما يسعد الانسان عندما تذكره بصباه..الشاعر لحظه عطاء ودوم بقاء وعلى صفحات المشيب الابيض تُكتب انصع الكلمات..في الغروب تتكَّون الدنيا لتكون كونا اخر..كون تغيب شمسه لتضئ كون اخر..بقايا الشعراء افضل من عدمهم..عندما يصبح القلم عكاز شيخوخه..تغرد الطيور المهاجره في غير اوطانها,لكنها تبقى وفيه لرحلة العوده..وطن يهجُر اهله وهُم في وسطه..كان يا ما كان يوم كنا عصافير روابي لا عصافير اقفاص…صرنا كالعصفور الذي يطلق سراحه من قفصه للهواء الطلق والحريه,لكنه يعود مساءا ليطرق باب القفص..كَّرم التين والتوطين…يوم نسي العصفور مهنة التحليق في الافق…كَّسَّروا جناحيه ونتفوا ريشه..حط رحاله ولم يرحل ثانيه..في انتظار غيث..سحابه عابره…لربما الفاتحه الاخيره…
عارف22 أغسطس, 2015 at 9:57 مساءً
بعد عامين على هذا التعليق..هذه الكلمات التي كُتبت باسم عارف للشاعر صالح الزيادنه منسوبه لاصلها وكاتبها وهو الدكتور شكري الهزيل الكاتب النقباوي المعروف..وجب التنويه